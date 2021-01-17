ЄС та радник Байдена закликали владу Росії звільнити Навального

Європейський союз розкритикував затримання російського опозиційного політика Олексія Навального, який 17 січня повернувся до Росії.

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав «неприйнятним» затримання Навального в аеропорту «Шереметьєво».

«Я вимагаю від російської влади негайного звільнити його», – написав Мішель у твітері.

Джо Салліван, радник з питань нацбезпеки обраного президента США Джо Байдена, також закликав негайно звільнити Навального. Салліван наголосив, що ті, хто вчинив замах на життя Навального, повинні бути притягнені до відповідальності.

«Нападки Кремля на містера Навального – це не тільки порушення прав людини, але й образа російського народу, який хоче, щоб їхні голоси були почуті», – написав Салліван у твіттері.

Правозахисна організація Amnesty International назвала Навального «в’язнем совісті».

Олексій Навальний залишив Росію 22 серпня 2020 року – його в стані коми перевезли на лікування до Берліна після отруєння бойовою нервово-паралітичною речовиною «Новачок». Розслідування Bellingcat і низки ЗМІ, опубліковане в грудні, вказує на причетність російських спецслужб до отруєння. Влада Росії це заперечує.

17 січня опозиціонер вилетів з Берліна до Москви. Літак приземлився в аеропорту «Шереметьєво» поблизу столиці Росії Москви, хоча спершу мав прибути до аеропорту «Внуково». Там збиралися прихильники Навального. Правоохоронці проводили затримання.

Згідно з офіційною версією, у «Внуково» не працювала снігоприбиральна техніка.

Російський опозиціонер після прибуття до Росії збирався поїхати з аеропорту додому, однак біля прикордонного контролю його забрали правоохоронці. Адвокатові не дозволили супроводжувати Навального.

Згодом Федеральна служба виконання покарань Росії повідомила про затримання Навального до рішення суду. Політику закидають багаторазові порушення випробувального терміну.

У 2013 році у справі «Кіровлісу» Навального засудили до п’яти років умовного позбавлення волі. У грудні 2014 року брати Навальні були засуджені у справі про розкрадання в компанії «Ів Роше». Олексій Навальний був засуджений до трьох з половиною років позбавлення волі умовно, а брат політика Олег отримав такий же термін – у колонії загального режиму.

Саму справу і вирок Навальний вважає політично вмотивованими. ЄСПЛ постановив, що його права в ході процесу були порушені, і присудив йому компенсацію, проте вирок не був змінений.