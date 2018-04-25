Росія: Верховний суд не скасував вирок братам Навальним у справі «Ів Роше»

Верховний суд Росії відмовився скасувати вирок російському опозиційному політику Олексію Навальному та його брату Олегу, яких засудили в справі «Ів Роше».

«Вирок Замоскворецкого суду Москви щодо Навального Олексія Анатолійовича і Навального Олега Анатолійовича і апеляційне визначення Московського міського суду залишити без змін», – йдеться в рішенні суду.

Прокуратура виступала проти скасування вироку й перегляду справи. Захист братів Навальних просив скасувати рішення. Адвокат Вадим Кобзєв підкреслив, що Європейський суд з прав людини «дійшов висновку про судове свавілля» в цій справі.

У грудні 2014 року Олексія й Олега Навальних визнали винними в розкраданні в особливо великому розмірі коштів компанії «Ів Роше». За версією російського слідства, вони змусили укласти з ними явно невигідні контракти на вантажоперевезення. Навальні заперечують провину.

Олексій Навальний був засуджений у справі умовно, а його брат Олег відбуває покарання у вигляді трьох з половиною років позбавлення волі. Російський суд раніше відмовляв Олегу Навальному в умовно-достроковому звільненні та пом’якшення покарання. Федеральна служба Росії з виконання покарань кілька разів вимагала відправити Олексія Навального в колонію, але суд відхиляв прохання.

У жовтні 2017 року Європейський суд з прав людини визнав несправедливим судовий розгляд щодо російського опозиціонера Олексія Навального і його брата Олега, засуджених у справі про розкрадання коштів компанії «Ів Роше», і присудив їм компенсацію у близько 80 тисяч євро. При цьому суд відмовився визнати переслідування братів Навальних політичним.