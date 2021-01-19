МЗС України висловило «глибоке занепокоєння» через затримання Навального у Росії

Міністерство закордонних справ України глибоко занепокоєне затриманням російського опозиційного діяча Олексія Навального, повідомила у понеділок пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

«Розцінюємо ситуацію навколо Навального як продовження Кремлем ганебної практики наступу на права людини та придушення свободи слова. Затримання та політично мотивоване переслідування політичних і громадських діячів, представників національних меншин, журналістів, яке системно практикується Кремлем, суперечить міжнародним зобов’язанням РФ та відповідним угодам у сфері прав людини, учасником яких є Російська Федерація. Вимагаємо від російської влади звільнити всіх політичних в’язнів, зокрема громадян України, які незаконно утримуються російською владою», – йдеться у заяві.

Також МЗС України закликало міжнародну спільноту вжити «більш рішучих дій для засудження репресивних практик влади РФ».

Суд міста Хімки Московської області Росії, який провів засідання в приміщенні відділку поліції, 18 січня ухвалив рішення заарештувати російського опозиційного політика Олексія Навального на 30 діб.

Навальний був затриманий в аеропорту Шереметьєво ввечері 17 січня під час проходження паспортного контролю. Федеральна служба виконання покарань заявила, що до рішення суду про запобіжний захід він має перебувати під вартою.

Раніше пенітенціарна служба звинуватила Навального в тому, що він під час перебування за кордоном порушив правила випробувального терміну, і попросила суд змінити умовне покарання у так званій справі «Ів Роше» на реальний термін. 29 грудня, за добу до закінчення випробувального терміну, Навальний був оголошений в розшук. Політик знав про намір пенітенціарної служби його затримати, але не відмовився від планів повернутися до Росії.

Олексій Навальний опинився на території Німеччини 22 серпня, його привезли туди з міста Омськ у стані коми після отруєння бойовою отруйною речовиною з групи «Новачок». У Німеччині він лікувався, а потім проходив реабілітацію. Навальний заявляв, що не з власної волі туди приїхав, і що повернеться до Росії. Він також говорив, що повідомив службі виконання покарань про своє перебування за кордоном і про те, що він там із медичних причин.