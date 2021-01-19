Самотні голоси: одиночні акції протесту росіян після арешту Навального – фотогалерея

Протест однієї людини (одиночний протест) – єдина у Росії, дозволена законом форма протесту – засуджує арешт кремлівського критика Олексія Навального.



Навального помістили в камеру сумнозвісного московського слідчого ізолятора «Матросская тишина». Суддя, який поспіхом закінчив процес, вирішив залишити критика Кремля під вартою протягом 30 днів після його арешту в аеропорту, коли той повернувся із Німеччини в Росію.



Навальний прилетів пізно ввечері 17 січня з Берліна, де відновлювався після отруєння, яке, за словами Навального, наказав здійснити сам президент Росії Володимир Путін.

