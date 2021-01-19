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19 січня 2021, Київ 16:34
Фотогалереї

Самотні голоси: одиночні акції протесту росіян після арешту Навального – фотогалерея

Протест однієї людини (одиночний протест) – єдина у Росії, дозволена законом форма протесту – засуджує арешт кремлівського критика Олексія Навального.

Навального помістили в камеру сумнозвісного московського слідчого ізолятора «Матросская тишина». Суддя, який поспіхом закінчив процес, вирішив залишити критика Кремля під вартою протягом 30 днів після його арешту в аеропорту, коли той повернувся із Німеччини в Росію.

Навальний прилетів пізно ввечері 17 січня з Берліна, де відновлювався після отруєння, яке, за словами Навального, наказав здійснити сам президент Росії Володимир Путін.
Одиночка акція протесту у Новосибірську. Чоловік&nbsp;тримає плакат із написом &laquo;Путін боїться Навального&raquo;. Це одна з десятків фотографій, якими в акаунті Навального поділилися окремі протестувальники, які вийшли на одиночні пакети&nbsp;з банерами в різних містах по всій Росії. ​
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Одиночка акція протесту у Новосибірську. Чоловік тримає плакат із написом «Путін боїться Навального». Це одна з десятків фотографій, якими в акаунті Навального поділилися окремі протестувальники, які вийшли на одиночні пакети з банерами в різних містах по всій Росії.
Іжевськ
2 Іжевськ
Бєлґород
3 Бєлґород
Іжевськ
4 Іжевськ
Калінінград
5 Калінінград
Іжевськ
6 Іжевськ
Санкт-Петербург
7 Санкт-Петербург
Самара
8 Самара
Москва
9 Москва
Іжевськ
10 Іжевськ
Самара
11 Самара
Іжевськ
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Санкт-Петербург
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Санкт-Петербург
14 Санкт-Петербург
Москва
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Калініград
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