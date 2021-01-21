Росія: захист Навального оскаржив арешт політика

Захист російського опозиційного політика Олексія Навального оскаржив арешт політика на 30 діб за рішенням суду в місті Хімки Московської області. Про це повідомив адвокат Навального Вадим Кобзєв.

Скаргу подали до Московського обласного суду.

Навальний перебуває в московському СІЗО «Матроська тиша». Його затримали 17 січня 2021 року відразу після повернення з Берліна.

Хімкинський суд провів виїзне засідання у відділі поліції, куди Навального доставили з аеропорту.

У скарзі захист політика пише про незаконність виїзного засідання, а також про те, що метою суду було не правосуддя, а виведення Навального з політичного життя.

Затримання і арешт Навального пов’язані з вимогою Федеральної служби виконання покарань замінити йому умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. На думку відомства, політик ухиляється від виконання зобов’язань умовно засудженого. Засідання суду за заявою служби призначене на 2 лютого.