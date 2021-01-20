Фільм Навального про «палац Путіна» за добу переглянули понад 25 мільйонів людей

Фільм очолюваного російським опозиційним політиком Олексієм Навальним «Фонду боротьби з корупцією» «Палац для Путіна» зібрав понад 25 мільйонів переглядів за першу добу. Про це повідомила речниця політика Кіра Ярмиш, посилаючись на внутрішню статистику сервісу.

За результатами пошуку на каналі Навального нове відео поступається лише фільму «Він вам не Дімон» (38 мільйонів переглядів), який вийшов у 2017 році.

У фільмі «Палац для Путіна» розповідається про зведений на Чорному морі біля міста Геленджик палац для президента Росії загальною площею 17,7 тисячі квадратних метрів. За твердженням ФБК, його будівництво фінансувалося через корупційні схеми державними і приватними компаніями, пов’язаними з друзями Путіна. Загальну суму коштів, витрачених на палац і виноградники навколо нього, ФБК оцінив щонайменше в 100 мільярдів рублів (це майже 40 мільярдів гривень). Вперше про цей палац стало відомо ще в 2010 році.

Речник Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи розслідування ФБК, назвав його «нісенітницею і компіляцією». «В цьому випадку президенту записують у власність те, чого не існує», – заявив він. Крім того, Пєсков сказав, що вважає такі розслідування «лохотроном», а їхніх творців «шахраями», що вилучають гроші у населення.

Як повідомив зранку 20 січня директор ФБК Іван Жданов, з моменту публікації фільму «Палац для Путіна» фонд отримав пожертв на суму понад 4,6 мільйона рублів (це майже 2 мільйони гривень).