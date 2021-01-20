«Тридцять дев’ять князівств Монако». Деталі розслідування ФБК про «палац Путіна»

«Настоящее время»

Очолюваний російським опозиційним політиком Олексієм Навальним «Фонд боротьби з корупцією» (ФБК) оприлюднив розслідування про так званий «палац Путіна» біля курортного міста Геленджик на Чорному морі. Розслідувачі стверджують, що площа цього житлового будинку – 17 691 квадратний метр, а мінімальна його вартість може становити 100 мільярдів рублів, пише телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

«Уявляєте собі князівство Монако? Це маленька, але все ж окрема країна. А тут володіння розміром 39 князівств Монако. Побудоване так, щоб до нього не можна було підібратися ні сушею, ні морем, ні повітрям», – йдеться в матеріалі.

За даними фонду, тисячам співробітників «заборонено приносити з собою навіть простенький мобільний телефон з камерою», а автомобілі, що приїжджають, «оглядають на кількох КПП».

«Сьогодні ми покажемо вам головний путінський секрет – його палац. Ми покажемо його ззовні і зсередини. Ми публікуємо його архітектурні плани – від розміщення меблів до вентиляційних решіток. Кожне приміщення, кожен коридор, кожен квадратний метр – відтепер надбання суспільства. З цього моменту мільйони росіян зможуть побувати вдома у Путіна», – йдеться в розслідуванні.

У розслідуванні стверджується, що на ділянці є церква, оранжерея площею 2500 квадратних метрів, 80-метровий міст, амфітеатр, кілька побутових будівель, гуртожиток, а для того, щоб піти на берег, там побудували «спеціальний тунель».

Прилегла, як йдеться у матеріалі, до будинку ділянка площею 7000 гектарів належить ФСБ. Однак, за даними авторів розслідування, «єдина мета оренди цієї гігантської ділянки землі, яка в 3,5 рази більша за сусіднє (місто – ред.) Геленджик, – створення чогось на кшталт буфера навколо палацу Путіна», щоб ніхто не міг «підійти дуже близько до паркану секретного об’єкта».

Розслідувачі стверджують, що отримали від одного з підрядників архітектурний план об’єкта: в будинку є в тому числі читальня, домашній кінотеатр, фойє з баром, кальянна, казино і зал з ігровими автоматами, басейн, кілька віталень і гардеробна.

Так званий «Палац Путіна» на мисі Ідокопас був споруджений у 2005–2010 роках. Про те, що він був побудований для президента Росії, у 2010 році заявив бізнесмен Сергій Колесников. Він же оцінив вартість проєкту в 1 мільярд доларів. Відтоді про палац неодноразово писали ЗМІ, в тому числі і Радіо Свобода.

У розслідуванні «Фонду боротьби з корупцією», як стверджується, розкрита схема фінансування будівництва палацу. За даними розслідувачів, бізнесмен Олександр Пономаренко повідомив, що купив будинок за 350 мільйонів доларів, проте, згідно з документами, він був куплений за 350 тисяч доларів. «Тобто це абсолютно фіктивна угода», – заявили у фонді.

Палацом зараз володіє фірма АТ «Біном», а керують люди, пов’язані, як стверджується, з племінником Путіна Михайлом Шеломовим. Компанії-підрядники палацу пов’язані з фірмами Асі Борисової, яка, як йдеться, є однією з найбільших підрядників Управління справами президента. У ФБК стверджують, що Путін через підставних осіб є справжнім власником нерухомості, а побудували палац і інфраструктуру за рахунок корупційних схем. «Справжні володіння Путіна – це не просто будинок, а ще 7800 гектарів землі, майже 300 гектарів виноградників у чотирьох різних місцях, шато, винні заводи і устричні ферми», – зазначено в матеріалі.

У розслідуванні тривалістю майже дві години бере участь сам російський опозиційний політик Олексій Навальний, який прилетів з Німеччини в Росію 17 січня, але був затриманий силовиками та 18 січня заарештований на 30 діб. За версією ФСВП, він порушив правила умовного засудження у справі «Ів Роше». Відомство також вимагає скасувати умовне засудження Навального і замінити його на реальний термін – три з половиною роки колонії. Розслідування було зроблене до затримання Навального.

У Кремлі відреагували

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що оприлюднені дані про «палац Путіна» є старими й неправдивими.

«Я не знайомий з розслідуванням. Проте я одразу можу сказати, що це стара пластинка. Ми багато років тому вже пояснювали, що Путін не має жодних палаців у Геленджику», – сказав Пєсков в коментарі виданню Daily storm.