Танці на жердині і особливі туалетні щітки: мільйони дивляться відео Навального про ймовірний палац Путіна

Відео, в якому стверджується, що секретний палац, яким нібито користується президент Росії Володимир Путін, наповнений надсучасними зручностями, такими як стриптиз-клуб і туалетна щітка за 800 доларів, набрало десятки мільйонів переглядів на YouTube. Відео зняв лідер опозиції Олексій Навальний. Воно було розміщене прихильниками Навального після його затримання. Кремль відкидає такі твердження.