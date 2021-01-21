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21 січня 2021, Київ 17:17
Відео

Танці на жердині і особливі туалетні щітки: мільйони дивляться відео Навального про ймовірний палац Путіна

Танці на жердині і особливі туалетні щітки: мільйони дивляться відео Навального про ймовірний палац Путіна
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Танці на жердині і особливі туалетні щітки: мільйони дивляться відео Навального про ймовірний палац Путіна

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Відео, в якому стверджується, що секретний палац, яким нібито користується президент Росії Володимир Путін, наповнений надсучасними зручностями, такими як стриптиз-клуб і туалетна щітка за 800 доларів, набрало десятки мільйонів переглядів на YouTube. Відео зняв лідер опозиції Олексій Навальний. Воно було розміщене прихильниками Навального після його затримання. Кремль відкидає такі твердження.

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