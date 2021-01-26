Фільм Навального «Палац для Путіна» за тиждень переглянули 92 мільйони разів

Оприлюднений удень 19 січня на Youtube-каналі російського опозиційного політика Олексія Навального фільм-розслідування «Палац для Путіна» за тиждень переглянули 92 мільйони разів. Про це свідчать оприлюднені відеохостингом дані.

Кремль наполягає, що палац на мисі Ідокопас під містом Геленджик на чорноморському узбережжі Росії не належить президенту Росії Володимиру Путіну чи його родичам, але не має наміру називати імена власників цього комплексу, стверджуючи лише, що йдеться про якихось підприємців. Про це 26 січня, відповідаючи на запитання журналістів, сказав речник Путіна Дмитро Пєсков.

Журналісти звернули увагу Пєскова на той факт, що в розслідуванні і не стверджується, що Путін або його родичі є власниками об’єктів юридично, а також вказали на те, що охорону об’єкта здійснювали співробітники спецслужб, а над ним самим існує безполітна зона, як над офіційними резиденціями Путіна. З цього приводу Пєсков порадив звернутися із запитами до Федеральної служби охорони і Федеральної служби безпеки.

Днем раніше, 25 січня, про палац говорив сам Путін. Причина цікавості до цього об’єкта нерухомості – розслідування «Фонду боротьби з корупцією» Олексія Навального, в якому стверджувалося, що палац будувався для президента за участю його численних знайомих на кошти державних корпорацій і великого бізнесу.

У розслідуванні Навального узагальнені численні публікації про «палац Путіна», а також наведені нові дані, зокрема, схеми фінансування будівництва, плани палацу, опис приміщень і їхня графічна реконструкція за каталогами.