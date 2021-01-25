Путін стверджує, що палац із розслідування Навального не належить ані йому, ані його родині

Президент Росії Володимир Путін прокоментував розслідування «Фонду боротьби з корупцією» Олексія Навального про палац під російським Геленджиком, заявивши, що сам фільм він не дивився через «відсутність вільного часу».

«Нічого з того, що там зазначено в якості моєї власності, ні мені, ні моїм близьким родичам не належить і ніколи не належало. Ніколи», – сказав Путін під час відеоконференції з представниками російських університетів.

Путін додав, що «зараз просто добра нагода, все скомпонували і вирішили усіма цими матеріалами промити мізки наших громадян і запустили це в інтернет – фільми якісь, відеопрограми». За його словами, це «компіляція, монтаж».

Російський президент сказав, що деяких згаданих в розслідуванні людей він знає – це приятелі, колишні колеги, «якісь далекі родичі, якісь знайомі», а от декого «взагалі не знає». Путін сказав також, що бізнес його «ніколи не цікавив».

Напередодні речник російського президента Дмитро Пєсков також заявив, що матеріал Навального про палац не дає відповіді на запитання, «чому це приписується Путіну».

«Фонд боротьби з корупцією» російського опозиційного політика Олексія Навального 19 січня оприлюднив розслідування про «палац Путіна» під Геленджиком. Він був зроблений ще до арешту Навального. У матеріалі йдеться, що резиденція президента Росії площею 68 гектарів на мисі Ідокопас була побудована в 2010 році, її вартість – близько мільярда доларів. На території є підземний льодовий палац, церква, 80-метровий міст, тунель для спуску з палацу до моря. Повідомляється, що на території і нині тривають будівельні та ремонтні роботи. За даними ФБК, зведення палацу спонсорувалося за рахунок офшору, куди «жертвували» гроші наближені до Путіна бізнесмени.

Незабаром після виходу фільму-розслідування, а також на тлі арешту самого Навального, у Росії відбулися масові протести із затриманнями людей і застосуванням сили. Дії російської влади проти демонстрантів засудили політики на Заході і правозахисні організації.