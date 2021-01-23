Біля посольства Росії у Києві відбулася акція на підтримку Навального

У суботу, 23 січня, до посольства Росії в Києві прийшли люди для участі в акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода.

За його словами, близько 10-15 людей тримали в руках плакати, ще близько 30-ти були присутні у якості учасників акції та глядачів.

Майже по закінченню акції до посольства прийшли близько двох десятків чоловіків. Вони зривали плакати на підтримку навального з паркану посольства, а також виривали їх з рук учасників акції.

Між учасниками акції та прибулими відбулася словесна суперечка. Зокрема останні заявляли, що нібито Навальний підтримував анексію Криму. За словами кореспондента, учасники акції також провокували противників, ставлячи питання на кшталт: «А ти був в АТО?», «Де ти був коли забирали Крим?».

Суперечка переросла в штовханину, прибулі чоловіки вдарили кількох учасників акції, згодом противників мітингу відтіснила поліція, яка перебувала на місці. Двох з них затримали, але невдовзі відпустили.

Акції на підтримку Навального відбуваються сьогодні у Росії та деяких містах світу.

Журналісти Радіо Свобода стежать за протестами в Росії наживо, разом з експертами обговорюють, як ці події можуть вплинути на політичну ситуацію в Україні.

Олексій Навальний, російський опозиційний діяч, викривач корупції в російській владі та критик Кремля, був затриманий 17 січня відразу після повернення з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після спроби отруїти його російською бойовою нервово-паралітичною речовиною класу «Новачок».

Його звинувачують у тому, що під час лікування він не з’явився до інспектора, як передбачають його обов’язки умовно засудженого. Ідеться про вирок 2014 року в справі за звинуваченням у фінансових зловживаннях, яку Навальний і його соратники називають політично мотивованою, а Європейський суд із прав людини визнав, що вирок був ухвалений з порушенням прав Навального.