Фоторепортаж: акція на підтримку Навального в Києві закінчилася штовханиною

За словами кореспондента Радіо Свобода, близько 10-15 людей тримали в руках плакати, ще близько 30-ти були присутні у якості учасників акції та глядачів. Майже по закінченню акції до посольства прийшли близько двох десятків чоловіків. Вони зривали плакати на підтримку Навального з паркану посольства, а також виривали їх із рук учасників акції.

Суперечка переросла в штовханину, прибулі чоловіки вдарили кількох учасників акції, згодом противників мітингу відтіснила поліція, яка перебувала на місці. Двох із них затримали, але невдовзі відпустили.

Акції на підтримку Навального відбуваються цього дня у Росії та деяких містах світу.