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24 січня 2021, Київ 18:48
Новини | Міжнародні

У Кремлі відреагували на протести 23 січня в Росії

23 січня в Росії відбулися розгони і затримання демонстрантів на підтримку ув’язненого опозиційного діяча Олексія Навального

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що на акції 23 січня в країні вийшло «мало людей», а самі мітинги були «незаконними» без дозволів на проведення з боку місцевих адміністрацій.

«Ось зараз будуть багато говорити, що на незаконні акції вийшло багато людей. Ні, вийшло мало людей, багато людей голосують за Путіна», – сказав Пєсков в інтерв’ю, яке цитують у неділю російські ЗМІ.

Він також висловився щодо «палацу Путіна», розслідування, яке разом із арештом опозиціонера Олексія Навального стало причиною протестів. На думку Пєскова, публікація не дає відповіді на запитання, «чому це приписується Путіну».

«Путін нічого там не робить, у Путіна немає палацу в Геленджику. Нам давно вже стало відомо, що готувалися так звані викриття, псевдовикриття та інформаційні атаки на президента. Вони всі мають на меті розкачку ситуації, вони не відповідають дійсності. Це чиста брехня», – заявив Пєсков.

Фоторепортаж: акція на підтримку Навального в Києві закінчилася штовханиною
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Фоторепортаж: акція на підтримку Навального в Києві закінчилася штовханиною

З десяток людей прийшли в суботу підтримати Навального під посольство Росії в Києві. Майже по закінченню акції до посольства прийшли близько двох десятків чоловіків. Суперечка переросла в штовханину

За даними правозахисників, у протестах в Москві напередодні взяли участь від 20 до 40 тисяч людей, загалом по Росії – до 110 тисяч. Поліція оцінила число протестувальників у російській столиці в 4 тисячі. Відбулися масові (загалом понад 3000 осіб) затримання людей із використанням сили. Дії російської влади проти демонстрантів засудили політики на Заході і правозахисні організації.

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