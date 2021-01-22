Президент Європейської ради повідомив Путіну про дебати щодо справи Навального

Президент Європейської ради Шарль Мішель 22 січня під час телефонної розмови повідомив президентові Росії Володимиру Путіну, що збирається скликати дебати щодо відносин із Росією через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним. Про це заявила пресслужба Європейської ради.

«Президент Європейської ради поінформував президента Росії про намір скликати стратегічну дискусію в березні у Європейській раді щодо відносин ЄС та Росії», – йдеться в повідомленні.

Мішель поінформував Путіна про глибоку стурбованість ЄС та його держав-членів останніми подіями та закликав повністю та безумовно поважати права Олексія Навального, зазначили в пресслужбі.

«Шарль Мішель заявив, що ЄС єдиний у своєму заклику до Росії швидко звільнити Навального та продовжити розслідування замаху на нього у повній прозорості та без подальших зволікань», – додали у пресслужбі.

Олексій Навальний, російський опозиційний діяч, викривач корупції в російській владі та критик Кремля, був затриманий 17 січня відразу після повернення з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після спроби отруїти його російською бойовою нервово-паралітичною речовиною класу «Новачок».

Його звинувачують у тому, що під час лікування він не з’явився до інспектора, як передбачають його обов’язки умовно засудженого. Ідеться про вирок 2014 року в справі за звинуваченням у фінансових зловживаннях, яку Навальний і його соратники називають політично мотивованою, а Європейський суд із прав людини визнав, що вирок був ухвалений з порушенням прав Навального.