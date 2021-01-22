Новий голова МЗС Литви спрогнозував імовірність санкцій через арешт Навального

Новий міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода спрогнозував імовірність нових санкцій Європейського союзу проти Росії через арешт критика Кремля Олексія Навального.

За його словами, коли в понеділок, 25 січня, в Брюсселі зустрінуться міністри закордонних справ країн ЄС, Європейський союз загалом може бути готовим до цього, але немає певності, чи вже готові країни-члени.

«Думаю, існує, так би мовити, надія, що це все тимчасово, що Навального скоро звільнять і все повернеться до більш-менш нормального стану, принаймні в цій справі. Але я не думаю, що саме так і станеться. Я думаю, що в понеділок він і далі буде в ув’язненні. Думаю, він буде в ув’язненні до 2 лютого, коли призначений наступний суд у його справі. І дуже ймовірно, що на слуханні в тому суді його засудять до тривалого терміну. Тож я не певен, чи вже готові країни-члени, але, думаю, ми дійсно підемо в цьому напрямку», – сказав він.

На думку Ландсберґіса, варто говорити про персональні санкції проти людей, які брали участь у спробі вбивства Навального, в його арешті кілька днів тому і які візьмуть участь у «псевдосуді» над діячем 2 лютого.

Він також сказав, що, на його особисту думку, планований на початок лютого візит до Москви верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля припадає на «дуже невдалий час.

«Бо Росія, вочевидь, піднімає планку і стежить, який рівень зловживань проти цінностей, дорогих для нас, ми можемо прийняти і нічого не зробити. Так що побачимо. Думаю, що 2 лютого – це також важлива дата, коли має відбутися суд над Навальним. І почекаймо на те, яке буде тоді рішення пана Борреля», – сказав Ґабріелюс Ландсберґіс.

При цьому він назвав доброю думку про те, що в разі, якщо візит таки відбудеться, Боррель мав би вимагати зустрічі з Навальним у в’язниці.

Олексій Навальний, російський опозиційний діяч, викривач корупції в російській владі і критик Кремля, був затриманий 17 січня відразу після повернення з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після спроби отруїти його російською бойовою нервово-паралітичною речовиною класу «новачок». Його звинувачують у тому, що під час лікування він не з’явився до інспектора, як передбачають його обов’язки як умовно засудженого. Йдеться про вирок 2014 року в справі за звинуваченням у фінансових зловживаннях, яку Навальний і його соратники називають політично мотивованою, а Європейський суд із прав людини визнав, що вирок було винесено з порушенням прав Навального.

Тепер діяч і його прихильники закликають росіян виходити на масові протести вдень 23 січня. Ввечері 21 січня, через кілька годин по тому, як було взяте нинішнє інтерв’ю з Ґабріелюсом Ландсберґісом, у Росії відбулися масові затримання соратників Навального і активістів у зв’язку з планованими акціями.