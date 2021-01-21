Європарламент схвалив резолюцію на підтримку Навального

Європейський парламент 21 січня схвалив резолюцію н підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального.

У документі, зокрема, вимагається, від керівництва ЄС зупинити будівництво «Північного потоку-2» та запровадити санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до рішення про затримання та арешт Навального.

У резолюції міститься пропозиція запровадити санкції проти «олігархів, пов’язаних з режимом, та членів найближчого оточення Володимира Путіна», як і «пропагандистів зі ЗМІ», а також членів їх сімей. Обмежувальні заходи можуть передбачати заморожування активів, які знаходяться у ЄС, та заборона на в’їзд на територію блоку.

Члени Європарламенту вимагають негайно звільнити Навального з-під варти, припинити переслідування його та його прихильників, а також придушення політичної опозиції. Також у резолюції згадується про відповідальність влади Росії за отруєння Навального і висловлюється солідарність з «демократичними силами» в Росії.

Навального у документі називають «надією для тих в Росії, хто вірить в можливість демократії, політичного плюралізму та відповідальності влади в цій країні». Також міститься заклик забезпечити вільні і справедливі вибори в Держдуму.

За документ голосував 581 депутат – представники найбільших фракцій Європарламенту, проти – тільки 50.

Навальний перебуває в московському СІЗО «Матроська тиша». Його затримали 17 січня 2021 року відразу після повернення з Берліна.

Затримання і арешт Навального пов’язані з вимогою Федеральної служби виконання покарань замінити йому умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. На думку відомства, політик ухиляється від виконання зобов’язань умовно засудженого. Засідання суду за заявою служби призначене на 2 лютого.

Захист Навального оскаржив арешт політика на 30 діб.