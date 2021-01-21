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21 січня 2021, Київ 20:22
Новини | Міжнародні

Меркель закликала Росію звільнити Навального

Ангела Меркель зазначила, що рішення звільнити Навального було б дуже правильним

Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала Росію звільнити з-під арешту опозиційного політика Олексія Навального. Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами канцлера, уряд ФРН вважає такий крок дуже правильним.

Навальний перебуває в московському СІЗО «Матроська тиша». Його затримали 17 січня 2021 року відразу після повернення з Берліна.

Затримання і арешт Навального пов’язані з вимогою Федеральної служби виконання покарань замінити йому умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. На думку відомства, політик ухиляється від виконання зобов’язань умовно засудженого. Засідання суду за заявою служби призначене на 2 лютого.

Захист Навального оскаржив арешт політика на 30 діб.

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