Правозахисники закликають Росію зупинити переслідування Навального та його соратників

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликає російську владу зупинити переслідування ув’язненого критика Кремля Олексія Навального, а також співробітників його організації «Фонд боротьби з корупцією», на яких чинять тиск і затримують напередодні планованих загальнонаціональних протестів 23 січня.

Щонайменше п’ять соратників 44-річного політика були затримані 21 січня, того ж дня влада застерігала соціальні та новинні мережі від поширення інформації про плановані на суботу акції.

«Влада наказала компаніям, які адмініструють соціальні мережі, зняти всі повідомлення, що закликають людей брати участь в акціях протесту, погрожуючи солідними штрафами за невиконання (цього наказу)», – ідеться в заяві Human Rights Watch.

Правозахисники закликають «припинити ці незаконні напади на свободу слова та замість цього зосередитись на заходах безпеки для захисту тих, хто хоче зібратися мирним шляхом». «Люди мають повне право на мирний протест проти несправедливості… і влада зобов’язана дозволити їм безпечно це робити», – наголосили у Human Rights Watch.

Прихильники Навального в Росії планують провести 23 січня акції на підтримку політика. Жодна з таких акцій не узгоджена з владою. У зв’язку з цим поліція затримує прихильників Навального, щоб не допустити скоординовану організацію протестів.

У Москві 21 січня були затримані речниця Олексія Навального Кіра Ярмиш, один з авторів розслідування про «палац Путіна» Георгій Албуров, юристи Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь і Владлен Лось. Останньому – в зв’язку з тим, що він є громадянином Білорусі – вручили припис залишити Росію до 25 січня.

Також прихильників Навального затримали в Липецьку, Калінінграді, Омську і Краснодарі.

Попередження щодо участі в несанкціонованих акціях і закликів до них були вручені співробітнику ФБК Миколі Ляскіну, журналістам Олександру Плющеву, Сергію Смирнову і Світлані Прокоп’євій, московським муніципальним депутатам Юлії Галяміній і Костянтину Янкаускасу, колишньому лідеру Лібертаріанської партії Росії Сергію Бойку і колишньому голові партії «Громадянська ініціатива» Дмитру Гудкову.