У Москві затримали юристку фонду Навального Любов Соболь

У столиці Росії Москві поліцейські затримали юристку Фонду боротьби з корупцією опозиціонера Олексія Навального, Любов Соболь, повідомив її адвокат Володимир Воронін.

Як написав захисник у твіттері, поліція зупинила його автомобіль, в якому перебувала і Соболь, і забрала її до відділення поліції, щоб скласти на неї протокол через заклики до акції 23 січня на підтримку Навального.

Перед цим троє чоловіків прийшли додому до Соболь і намагалися вручити їй письмове попередження від прокуратури Москви щодо планованої акції.

Раніше 21 січня юриста ФБК Владлена Лося, який є громадянином Росії, затримали на нетривалий час і оголосили, що він має залишити Росію до 25 січня.

З чим формально пов’язана вимога влади Росії – наразі неясно.

23 січня прихильники Олексія Навального намір провести акції протесту проти переслідування політика, якого російська влада затримала відразу після його повернення з Німеччини, де він лікувався від отруєння «Новачком». Акції не узгоджені з владою, яка заявила, що буде їх припиняти, а також карати за заклики до них.

Поліція в останні дні почала обходити співробітників Фонду боротьби з корупцією, журналістів і активістів по всій Росії, щоб видати застереження прокуратури з приводу запланованих вуличних акцій.