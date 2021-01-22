У Росії відкрили кримінальну справу за заклики вийти на підтримку Навального

Управління Слідчого комітету Росії по республіці Татарстан порушило кримінальну справу про заклики до масових заворушень у зв’язку з підготовкою 23 січня акції на підтримку критика Кремля Олексія Навального, заарештованого 18 січня.

Як повідомили у відомстві, 20 січня в одній із соцмереж «невстановлена особа» зробила публікацію, в якій містилися заклики до вчинення масових заворушень і давалися «відповідні інструкції з антигромадської поведінки». На даний момент слідчі шукають автора публікації.

Прихильники Навального в Казані планують провести 23 січня акцію на підтримку політика в центрі міста. На цей же день заплановані акції по всій Росії. Жодна з них не узгоджена з владою. У зв’язку з цим поліція затримує прихильників Навального, щоб не допустити скоординовану організацію протестів.

У Москві були затримані речниця Олексія Навального Кіра Ярмиш, один з авторів розслідування про «палац Путіна» Георгій Албуров, юристи Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь і Владлен Лось. Останньому – в зв’язку з тим, що він є громадянином Білорусі – вручили припис залишити Росію до 25 січня.

Також прихильників Навального затримали в Липецьку, Калінінграді, Омську і Краснодарі.

Попередження щодо участі в несанкціонованих акціях і закликів до них були вручені співробітнику ФБК Миколі Ляскіну, журналістам Олександру Плющеву, Сергію Смирнову і Світлані Прокоп’євій, московським муніципальним депутатам Юлії Галяміній і Костянтину Янкаускасу, колишньому лідеру Лібертаріанської партії Росії Сергію Бойку і колишньому голові партії «Громадянська ініціатива» Дмитру Гудкову.