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22 січня 2021, Київ 13:13
Політика

«Такої тотальної зачистки не було жодного разу» – адвокат про затримання соратників Навального

Соратників російського опозиціонера Олексія Навального затримують, а до членів команди на території всієї Росії поліцейські приходять із попередженнями напередодні суботньої акції протесту. Про те, що відбувається, адвокат Михайло Бірюков, який спеціалізується на юридичній допомозі затриманим, розповів в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

– У вашій практиці траплялися подібні дні? З такою кількістю затриманих, відвідувань дільничних, винесених попереджень тощо?

Такої тотальної зачистки не було

– Такої тотальної зачистки не було жодного разу. Перед акціями, так, приходили, напередодні або вранці співробітники поліції. Але вони приходили до деяких активістів, до Яшина, до Галяміної, з попередженнями про неприпустимість участі в неузгодженій акції.

Але такої тотальної зачистки, щоб за день, за два дні практично до проведення акції затримувати і залишати в поліції активістів, такого не було.

Самотні голоси: одиночні акції протесту росіян після арешту Навального – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Самотні голоси: одиночні акції протесту росіян після арешту Навального – фотогалерея

Протест однієї людини – єдиний у Росії, дозволений законом – засуджує арешт кремлівського критика Олексія Навального. Навального помістили в камеру горезвісного московського слідчого ізолятора «Матросская тишина». Суддя, який поспіхом закінчив процес, вирішив залишити критика Кремля під вартою протягом 30 днів після його арешту в аеропорту, коли той прибув з Німеччини. Навальний прилетів пізно ввечері 17 січня з Берліна, де відновлювався після отруйної атаки в серпні, яку, за словами Навального, наказав провести президент Росії Володимир Путін.

– Так це ж і по всій країні. Це повинен бути якийсь централізований наказ на всі відділення поліції по всій країні?

– Ми вважаємо, що це саме так і сталося.

– А ось те, що Роскомнагляд штрафує соцмережі за нібито залучення в несанкціоновані акції – це теж нововведення, такого не було раніше?

– Таке теж вперше. У 2019-2020 роках заклики поширювалися без будь-яких санкцій з боку Роскомнагляду. І, відповідно, це теж нова модель поведінки влади.

Відео затримання Навального
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Відео затримання Навального

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– У Татарстані порушили першу кримінальну справу через нібито заклики до масових заворушень. Саме повідомлення на сайті Слідкому республіки виглядає, м’яко кажучи, дивно: «Двадцятого січня 2021 року невстановлена особа розмістила в одній із соціальних мереж інформацію із закликами про вчинення масових заворушень 23 січня 2021 року. При цьому зловмисник забезпечив повідомлення відповідними інструкціями з антигромадської поведінки». Я не розумію, що таке «антигромадська поведінка». Але я не розбираюся в російському законодавстві настільки глибоко. Можливо, ви знаєте, що це за формулювання?

Наші законодавці перед Новим роком ухвалили цілий пакет документів, які, ми боїмося, будуть задіяні під час найближчої акції

– Ми стикаємося з найбільш незвичайними формулюваннями, які обкатуються спочатку в регіонах, а потім починають застосовуватися досить широко. Немає в законі такої поведінки. Є хуліганство. Є порушення встановленого порядку організаторами або учасниками маніфестацій і мітингів. Але саме антигромадської поведінки немає.

У нас наші законодавці перед Новим роком ухвалили цілий пакет документів, які, ми боїмося, будуть задіяні під час найближчої акції.

– Які саме закони ви боїтеся, що будуть задіяні?

– Ми всі знаємо, що притягують до адміністративної відповідальності за статтею 19.3 «Непокора співробітникам поліції», за статтею 20.2 «Порушення встановленого порядку організації або проведення маніфестацій, мітингів, зборів, пікетів».

А ось з’явилася нова редакція статті в Кримінальному кодексі, статті 67 «Приведення в непридатність транспортних засобів та шляхів сполучення». Так ось тепер не тільки до адміністративної відповідальності можна притягувати за перешкоди пішоходам в русі, але і навіть за створення загрози перешкоди руху можна притягувати до кримінальної відповідальності.

– Ну, умовно, якщо люди будуть ходити зеброю, переходити, це можна трактувати як перекриття цих самих шляхів сполучення. І це кримінальна стаття.

– Перешкода руху транспортних засобів і пішоходів або загроза пошкодження або знищення майна фізичних або юридичних осіб карається позбавленням волі на термін до одного року. Штрафи до трьохсот тисяч або максимум позбавлення волі до одного року.

Танці на жердині і особливі туалетні щітки: мільйони дивляться відео Навального про ймовірний палац Путіна
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Танці на жердині і особливі туалетні щітки: мільйони дивляться відео Навального про ймовірний палац Путіна

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– Ще які закони можуть бути використані з нових?

– У статті 20.2 Адміністративного кодексу передбачено за створення перешкоди пішоходам і транспортним засобам штраф в розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт до 15 діб. Це нововведення, які запроваджені з Нового року.

Настільки широкий набір репресивних заходів дозволяє владі довільно притягувати за одне і те саме діяння на свій розсуд до адміністративної або кримінальної відповідальності

Зміни торкнулися і статті про хуліганство. Там точно така сама загроза заподіяння шкоди здоров’ю громадян розглядається тепер як кримінальний склад. Настільки широкий набір репресивних заходів дозволяє владі довільно притягувати за одне і те саме діяння на свій розсуд до адміністративної або кримінальної відповідальності.

– Хто найбільш буйний, можна і «уголовку» впаяти, вибачте за такий жаргон. Що це за поквартирний обхід з попередженнями? Це взагалі в юридичній площині? І після подібних попереджень можуть бути якісь подальші дії силовиків?

– Обхід лежить не в юридичній площині. Це профілактичний обхід осіб, які схильні до правопорушень. Їх ставлять на профілактичний облік, з ними повинні проводитися профілактичні бесіди. Це регламентується внутрішніми нормативними актами.

Це абсолютне свавілля, це абсолютне беззаконня – те, що коїться щодо активістів і співробітників штабу Навального

Ніякої відповідальності, адміністративної або кримінальної, за відмову підписати або за відмову розмовляти, ніяких примусових приводів на подібні бесіди законом не передбачено. Це абсолютне свавілля, це абсолютне беззаконня – те, що коїться щодо активістів і співробітників штабу Навального.

– Хто може дати централізоване розпорядження для всіх органів країни, про яке ви говорите?

– Співробітниками правоохоронних органів поліції керує міністр внутрішніх справ. Міністр внутрішніх справ підпорядковується президенту Російської Федерації.

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