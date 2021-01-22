«Такої тотальної зачистки не було жодного разу» – адвокат про затримання соратників Навального

Соратників російського опозиціонера Олексія Навального затримують, а до членів команди на території всієї Росії поліцейські приходять із попередженнями напередодні суботньої акції протесту. Про те, що відбувається, адвокат Михайло Бірюков, який спеціалізується на юридичній допомозі затриманим, розповів в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

– У вашій практиці траплялися подібні дні? З такою кількістю затриманих, відвідувань дільничних, винесених попереджень тощо?

Такої тотальної зачистки не було

– Такої тотальної зачистки не було жодного разу. Перед акціями, так, приходили, напередодні або вранці співробітники поліції. Але вони приходили до деяких активістів, до Яшина, до Галяміної, з попередженнями про неприпустимість участі в неузгодженій акції.

Але такої тотальної зачистки, щоб за день, за два дні практично до проведення акції затримувати і залишати в поліції активістів, такого не було.

– Так це ж і по всій країні. Це повинен бути якийсь централізований наказ на всі відділення поліції по всій країні?

– Ми вважаємо, що це саме так і сталося.

– А ось те, що Роскомнагляд штрафує соцмережі за нібито залучення в несанкціоновані акції – це теж нововведення, такого не було раніше?

– Таке теж вперше. У 2019-2020 роках заклики поширювалися без будь-яких санкцій з боку Роскомнагляду. І, відповідно, це теж нова модель поведінки влади.

– У Татарстані порушили першу кримінальну справу через нібито заклики до масових заворушень. Саме повідомлення на сайті Слідкому республіки виглядає, м’яко кажучи, дивно: «Двадцятого січня 2021 року невстановлена особа розмістила в одній із соціальних мереж інформацію із закликами про вчинення масових заворушень 23 січня 2021 року. При цьому зловмисник забезпечив повідомлення відповідними інструкціями з антигромадської поведінки». Я не розумію, що таке «антигромадська поведінка». Але я не розбираюся в російському законодавстві настільки глибоко. Можливо, ви знаєте, що це за формулювання?

Наші законодавці перед Новим роком ухвалили цілий пакет документів, які, ми боїмося, будуть задіяні під час найближчої акції

– Ми стикаємося з найбільш незвичайними формулюваннями, які обкатуються спочатку в регіонах, а потім починають застосовуватися досить широко. Немає в законі такої поведінки. Є хуліганство. Є порушення встановленого порядку організаторами або учасниками маніфестацій і мітингів. Але саме антигромадської поведінки немає.

У нас наші законодавці перед Новим роком ухвалили цілий пакет документів, які, ми боїмося, будуть задіяні під час найближчої акції.

– Які саме закони ви боїтеся, що будуть задіяні?

– Ми всі знаємо, що притягують до адміністративної відповідальності за статтею 19.3 «Непокора співробітникам поліції», за статтею 20.2 «Порушення встановленого порядку організації або проведення маніфестацій, мітингів, зборів, пікетів».

А ось з’явилася нова редакція статті в Кримінальному кодексі, статті 67 «Приведення в непридатність транспортних засобів та шляхів сполучення». Так ось тепер не тільки до адміністративної відповідальності можна притягувати за перешкоди пішоходам в русі, але і навіть за створення загрози перешкоди руху можна притягувати до кримінальної відповідальності.

– Ну, умовно, якщо люди будуть ходити зеброю, переходити, це можна трактувати як перекриття цих самих шляхів сполучення. І це кримінальна стаття.

– Перешкода руху транспортних засобів і пішоходів або загроза пошкодження або знищення майна фізичних або юридичних осіб карається позбавленням волі на термін до одного року. Штрафи до трьохсот тисяч або максимум позбавлення волі до одного року.

– Ще які закони можуть бути використані з нових?

– У статті 20.2 Адміністративного кодексу передбачено за створення перешкоди пішоходам і транспортним засобам штраф в розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт до 15 діб. Це нововведення, які запроваджені з Нового року.

Настільки широкий набір репресивних заходів дозволяє владі довільно притягувати за одне і те саме діяння на свій розсуд до адміністративної або кримінальної відповідальності

Зміни торкнулися і статті про хуліганство. Там точно така сама загроза заподіяння шкоди здоров’ю громадян розглядається тепер як кримінальний склад. Настільки широкий набір репресивних заходів дозволяє владі довільно притягувати за одне і те саме діяння на свій розсуд до адміністративної або кримінальної відповідальності.

– Хто найбільш буйний, можна і «уголовку» впаяти, вибачте за такий жаргон. Що це за поквартирний обхід з попередженнями? Це взагалі в юридичній площині? І після подібних попереджень можуть бути якісь подальші дії силовиків?

– Обхід лежить не в юридичній площині. Це профілактичний обхід осіб, які схильні до правопорушень. Їх ставлять на профілактичний облік, з ними повинні проводитися профілактичні бесіди. Це регламентується внутрішніми нормативними актами.

Це абсолютне свавілля, це абсолютне беззаконня – те, що коїться щодо активістів і співробітників штабу Навального

Ніякої відповідальності, адміністративної або кримінальної, за відмову підписати або за відмову розмовляти, ніяких примусових приводів на подібні бесіди законом не передбачено. Це абсолютне свавілля, це абсолютне беззаконня – те, що коїться щодо активістів і співробітників штабу Навального.

– Хто може дати централізоване розпорядження для всіх органів країни, про яке ви говорите?

– Співробітниками правоохоронних органів поліції керує міністр внутрішніх справ. Міністр внутрішніх справ підпорядковується президенту Російської Федерації.