Президент Чехії закликав Росію звільнити Олексія Навального

Чеський президент Мілош Земан закликав владу Росії звільнити лідера російської опозиції Олексія Навального, в якому бачить можливого майбутнього кандидата на посаду президента Росії.

Земан на своїй сторінці у фейсбуці зазначив, що знайомий з аргументами обох сторін щодо затримання опозиціонера, але вважає «зайвим робити з нього мученика».

Президент Чехії вважає, що Навальному варто дати можливість претендувати на президентське крісло.

«Нехай добивається прихильності виборців», – наголосив Земан, додавши, що наразі ситуація нагадує йому цензуру. «Тому що когось закрити в тюрмі є формою цензури. Цензури кандидата», – зазначив він.

Навальний перебуває в московському СІЗО «Матроська тиша». Його затримали 17 січня 2021 року відразу після повернення з Берліна.

Затримання і арешт Навального пов’язані з вимогою Федеральної служби виконання покарань замінити йому умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. На думку відомства, політик ухиляється від виконання зобов’язань умовно засудженого. Засідання суду за заявою служби призначене на 2 лютого.

Захист Навального оскаржив арешт політика на 30 діб.