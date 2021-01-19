У Кремлі прокоментували розслідування фонду Навального про «палац Путіна»

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що оприлюднені дані про «палац Путіна» є старими й неправдивими.

«Я не знайомий з розслідуванням. Проте я одразу можу сказати, що це стара пластинка. Ми багато років тому вже пояснювали, що Путін не має жодних палаців у Геленджику», – сказав Пєсков в коментарі виданню Daily storm.

19 січня очолюваний російським опозиційним політиком Олексієм Навальним «Фонд боротьби з корупцією» (ФБК) оприлюднив розслідування під назвою «Палац для Путіна». За даними фонду, резиденція біля курортного міста Геленджик на Чорному морі була збудована в 2005-2010 роках і коштувала щонайменше 100 мільярдів рублів (1,35 мільярда доларів).

Розслідування опубліковане через добу після того, як суд у місті Хімки під Москвою відправив засновника ФБК Олексія Навального на 30 діб до СІЗО після його повернення в Росію з Німеччини.