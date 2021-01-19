У Росії затримали поліцейського, який міг передати Bellingcat дані про отруєння Навального

У Росії Слідчий комітет порушив кримінальну справу про зловживання посадовими повноваженнями проти співробітника поліції з міста Самара, його підозрюють у наданні інформації для розслідування Bellingcat про отруєння Олексія Навального. Цей поліцейський міг перевіряти поїздки громадян Росії, яких у розслідуванні міжнародної журналістської групи назвали співробітниками ФСБ, причетними до замаху на опозиційного політика.

Про затримання підозрюваного повідомляє РБК з посиланням на два джерела, одне з яких працює в регіональному МВС. Старший лейтенант Кирило Чупров працює у відділі поліції в центрі Самари, він відправлений під домашній арешт. Ще один його колега проходить службову перевірку. Оперативним супроводженням справи займається ФСБ, в Самару приїжджала група співробітників із Москви, стверджує джерело РБК.

Чупров підозрюється в тому, що надав інформацію з бази даних «Розшук – Магістраль» сторонній особі, розповіло джерело. Прізвища, які він перевіряв, згодом були опубліковані в розслідуванні про замах на Навального. Поліцейському загрожує до 10 років позбавлення волі.

Розслідування про замах на Навального було опубліковане 14 грудня, його провела група розслідувачів Bellingcat за участю видання The Insider, каналу CNN, журналу Der Spiegel і очолюваного Навальним «Фонду боротьби з корупцією». У публікації стверджується, що Навальний був отруєний бойовою речовиною з групи «Новачок», це зробила спеціальна група співробітників ФСБ, яка стежила за ним кілька років.

У тексті докладно розповідається про переміщення офіцерів ФСБ зі складу групи, дані про їхні дзвінки і про геолокацію їхніх телефонів. Розслідувачі стверджують, що вся ця інформація куплена на чорному ринку.

У 2019 році Російська служба Бі-Бі-Сі опублікувала розслідування про існування підпільного ринку особистих даних у Росії. У ньому стверджується, що будь-хто може отримати, наприклад, дані про переміщення по місту за сигналом мобільного телефону, деталізацію телефонних розмов або історію поїздок.