ФСБ пояснила безпольотну зону над «палацом Путіна» зростанням «розвідувальної активності суміжних держав»

Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що причиною створення безпольотної зони в районі мису Ідокопас стало «зростання розвідувальної активності низки суміжних держав, в тому числі тих, що входять у НАТО», щодо території прикордонної застави прикордонного управління служби в Краснодарському краї. Про це ФСБ заявила у відповідь на запит російського видання РБК.

На мисі Ідокопас розташована резиденція площею 68 гектарів, про яку йдеться в розслідуванні Фонду боротьби з корупцією опозиціонера Олексія Навального про «палац Путіна».

За даними відомства, адміністративний комплекс застави був введений в експлуатацію в жовтні 2020 року, і безпольотна зона встановлена наказом Мінтрансу від 24 липня 2020 року «в інтересах прикордонної безпеки».

Відомство зазначає, що цей прикордонний загін займається «захистом ділянки державного кордону Росії, забезпеченням економічних та інших законних інтересів країни, контролем у сфері охорони водних і біологічних ресурсів і дотриманням юридичними і фізичними особами правил режиму держкордону і прикордонного контролю». «Інших завдань на відділення не покладено», – йдеться у відповіді ФСБ.

Заборони на проходження човнів у районі мису Ідокопас, як стверджують у ФСБ, немає, в цьому районі також немає й інших об’єктів, підвідомчих службі.

Видання отримало відповідь на запит і від Федеральної служби охорони. У ньому йдеться про те, що на території Геленджика і в прилеглих до нього районах немає об’єктів, що охороняються ФСО. Там додали, що відомство не вводило на цій території будь-яких заборон і обмежень.

Фонд боротьби з корупцією Навального стверджує, що резиденція президента Росії під Геленджиком була побудована в 2010 році, і її вартість становить близько мільярда доларів. Прилегла до неї ділянка площею сім тисяч гектарів належить ФСБ. І у вересні 2020 року її передали в оренду до 2068 року фірмі, якій належить палац.

За даними фонду, єдина мета оренди цієї ділянки землі, що є в 3,5 рази більшою від сусіднього Геленджика, – створення чогось на кшталт буфера навколо «палацу Путіна», щоб ніхто не міг випадково «підійти дуже близько до паркану секретного об’єкта».

«Місцеве ФСБ наполегливо просить обходити мис Ідокопас (той самий, на якому стоїть палац Путіна) за милю. Свою вимогу вони нічим не пояснюють, просто відправляють всіх рибалок в обхід у відкрите море за два кілометри від берега. Щоб ніхто випадково зблизька не побачив, що ж там таке побудовано на цьому мисі Ідокопас. І з повітря до палацу теж не підібратися. Над ним – офіційна безпольотна зона», – стверджували розслідувачі фонду.

Путін заперечив, що йому належить цей палац.