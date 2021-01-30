«Чому йоржик як річна пенсія?». Попри погрози кримчани вийшли за Навального

Відео мітингів в окупованому Криму на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального почали видаляти у ютуб. 23 січня протести відбулися у Сімферополі і Севастополі. За інформацією «Кримської правозахисної групи», у Севастополі до відповідальності притягнули щонайменше 12 людей, у Сімферополі, за даними місцевого активіста Олексія Єфремова – близько 15 протестувальників. Кримська поліція, підконтрольна Кремлю, дані про кількість затриманих досі не розголошує.

Мітинг у Сімферополі

У день протесту, 23 січня 2021 року, на площі Леніна у Сімферополі демонтують головну новорічну ялинку Криму. Площу огороджують, тому люди збираються на вулицях поруч. Опівдні того ж дня, голова Криму, призначений Кремлем, Сергій Аксьонов публікує на своїй сторінці у фейсбук відео і застерігає кримчан не брати участь у мітингах:

Правоохоронні органи будуть дуже жорстко діяти для наведення порядку на території республіки Крим

«Усім провокаторам, шахраям і іноземним агентам хочу сказати, що правоохоронні органи будуть дуже жорстко діяти для наведення порядку на території республіки Крим. В окремих випадках застосовуватимуться заходи адміністративного характеру, в інших – кримінального».

За різними даними, у Сімферополі на протести вийшло не більше 200 людей.

Я взагалі здивувалася, що хтось прийшов в Сімферополі. Взагалі!

«Я взагалі здивувалася, що хтось прийшов у Сімферополі. Взагалі! Коли я туди йшла, думала буде одна людина стояти на площі. Людей було за моїми відчуттями десь 50. І це, переважно, була молодь», – каже учасниця мітингу, ім’я якої з питань безпеки, Крим.Реалії назвати не можуть.

У чотири рази більше протестувальників нарахував депутат Держради Криму, призначеної Кремлем, від комуністів Ілля Донченко.

«Поблизу музичного театру зібралася молодь, напевно, близько, 200 людей. Дуже багато молоді. Багато молоді просто гуляє, дивиться. На деякі мітингах КПРФ (Комуністична партія РФ) людей приходило набагато більше. Крим себе показав, як завжди, непротестним регіоном».

На площі Леніна поліцейські і «казаки», знімають на відео протестувальників.

«Багато людей стояло не відстані й було видно, що вони прийшли на мітинг, але вони бояться підійти. Я бачила, що стояли 2 великі машини, ймовірно автозаки. І там сиділа чи поліція, чи ОМОН», – каже учасниця протесту.

«Снимай, фиксируй...Будут лес валить, навозом станут»

Суперечку з протестувальниками влаштовують представники політичного об’єднання «НОД» (Национально-освободительное движение России). Вони теж прийшли на мітинг, але захищати Путіна.

– Палац в Геленджику чий?

– Це не його палац.

– Як не його? Це будинок відпочинку, ви вважаєте? Хто там відпочиває у цьому будинку відпочинку?

– Дівчина, ви б трошки аналізували, що зробив Володимир Володимирович за ці роки? Ви не розумієте, що ми живі ще завдяки Володимиру Володимировичу Путіну! Навіть і якщо є у нього цей палац, за всі ці роки подвижництва, він заслуговує більшого.

Після дискусії, представники «НОД» знімають інших учасників мітингу на відео.

«Знімай, знімай, щоб всі покидьки були зафіксовані. Вся мразота, яка потім буде гноєм, буде ліс валити. Вже нехай на кар'єру не розраховують», – каже представниця «НОД», чоловіку, який знімає на камеру.

Підтримати Навального у Криму планував і сімферопольский активіст Олексій Єфремов. Але за три дні до акції помітив, що за ним стежать.

я відволікав ресурси місцевих спецслужб на себе

«Моя участь у цій акції була в тому, що я відволікав ресурси місцевих спецслужб на себе. Тобто одна людина мене зустрічала поблизу під'їзду, друга супроводжувала мене в транспорті, третя зустрічала на роботі, люди змінювалися. Машини – ні, це одна-дві ті ж самі машини. Вони навіть номери не змінювали. Періодично я, звичайно, позбавлявся «хвоста». Але мені вже набридли вже ці кішки-мишки».

Після розмови зі співробітниками російського «Центру-Е» з протидії екстремізму Олексій відмовився виходити на протест. За участь у мітингу йому б присудили 20-30 тисяч рублів штрафу (близько 12 тисяч гривень).

Інший кримчанин переслав нам на пошту лист, отриманий від силовиків за добу до мітингу. В ньому хлопцю погрожують кримінальною відповідальністю за участь у протесті. Тих, хто таки прийшов на площу Леніна, запросили до поліцейських відділків.

Мітинг у Севастополі

У Севастополі, на площі Нахімова, був, навіть, протестний плакат. На мітингу, переважно, молодь, сперечаються із невдоволеними перехожими.

– Як прожити на 10 тисяч рублів пенсію? Ну як? Їм потрібно оплачувати комуналку.

– Дитинко, працювати потрібно.

– Їм працювати потрібно, бабусі, якій 70 років? Вона вже відпрацювала на цю країну.

– Дитинко, ти повинен вчитися, а не мітингувати!

Як і в Сімферополі, у Севастополі, сперечаються щодо розслідування Навального про палац у Геленджику.

– Тобто, палац у Путіна це нормально, ви вважаєте?

– Послухайте, тільки у Путіна палаци? Проїдьтеся набережною Криму, мільйон палаців. Чого ви до Путіна причепилися, господи?!

На відміну від Сімферополя, найактивніших тут затримують ще під час мітингу. За даними « Кримської правозахисної групи » , у Севастополі до відповідальності притягнули щонайменше 12 осіб . Покарання різні: від 20 годин виправних робіт і до семи діб адмінарешту.

Ми запитали кримчан, чому на півострові не відбулися масштабні мітинги на підтримку Олексія Навального і чи бачили кримчани розслідування російського опозиціонера про палац у Геленджику?

– Я, взагалі, якщо чесно, про нього (Навального) тільки нещодавно почула. Не знаю, не можу відповісти на це питання. Так, чула, по роботі потрібно. Сьогодні вже говорили, що це нібито фейк, якийсь фільм був знятий дуже давно. – А ви не дивилися? – Ні, не цікаво.

– Ні, я не цікавлюся. Правда, не знаю, що це за історія.

ну, навіщо йому там палаци в Геленджику, коли є Сочі

– Не знаю, напевно не дозріли ще. А по-друге, не готові. – А ви фільм дивилися, який він зняв? – Ні, я дивився Соловйова фільм, ну я, тим більше в Геленджику жив трошки, колись давно-давно. Тому, ну, навіщо йому там палаци в Геленджику, коли є Сочі. Напевно, у Криму ще вдячні Росії, за те, що знову увійшли до рідної гавані.

– Тому, що все, напевно, добре!

– Я в цю ситуацію, взагалі, не лізу. Я знаю, що є президент і мені від цього добре.

А хто такий Навальний, взагалі?

– А хто такий Навальний, взагалі? Мені здається адекватні люди не могли вийти туди. Ви ж бачили, там малолітки все. Вийшли просто потусуватися. Про палац Путіна? Ну, напевно всі чули. – А дивилися? – Ні, я думаю дивитися це навіть не варто, тому що, напевно, це все брехня.

– Я осторонь від політики. – А чули, що Навальний фільм зняв про палац? – Ні, не чула.

Чому мітинги у Криму на підтримку Олексія Навального не були масштабними?

схопили на вулиці в центрі міста і били 5 годин, вибили зуби, просто ні за що, тому що в паспорті побачили, що він виходець з України

«Поясню, люди, які в Криму залишилися, які проти цього режиму, вони бояться тому що ще свіжа пам'ять про танки, які тут стояли. На моїй вулиці стояли БТР. Мого чоловіка в 2014 році схопили на вулиці в центрі міста і били 5 годин, вибили зуби, просто ні за що, тому що в паспорті побачили, що він виходець з України», – каже учасниця мітингу у Сімферополі.

Російський політолог Георгій Сатаров, на прохання Крим.Реалії, переглянув відео протестів у Криму 23 січня.

«Ну, було б дивно, якби це раптом спалахнуло так масово. Більше 6 років досить тихого життя, без особливої традиції такого реального протесту, на відміну від решти Росії, де, можливо, були спалахи, нерідко, спалахи досить сильні», – каже Сатаров.

Мітинги 23 січня не підтримали проросійські кримчани. «Населення Криму у двозначній ситуації виявляється, тому що антипутінська позиція вона автоматично означає невизнання приєднання Криму, а це може суперечити деякими іншими власними переконаннями: «Так, ми завжди були Росією, а чого це?» І це досить складно. І це ще один із чинників, який зменшує ось цей активний протест», – каже Георгій Сатаров.

Штаби й представники Олексія Навального працюють по всій Росії. У Криму їх немає. Кримських активістів, прибічників російського опозиціонера, не координують і не допомагають фінансово. І це ще одна причина, чому мітинги були малолюдними.

Люди, які тут не згодні, їм ні до кого приєднатися. Вони відчувають себе, як в ополонці бовтаються

«Зв'язувалися там з Волковим ( Леонід Волков – керівник мережі регіональних штабів Навального, IT-спеціаліст). Я спілкувався з Яшиним (Ілля Яшин – російський опозиційний політик), який там один із близького його оточення. І у них немає чіткої позиції. Вони кажуть: «Ми подумки з вами, тобто, промені добра вам, наша підтримка». Люди, які тут не згодні, їм ні до кого приєднатися. Вони відчувають себе так, як в ополонці бовтаються. І тільки на себе, на власні сили, надія», – каже активіст із Сімферополя Олексій Єфремов.

Ані Навальний, ані його представники після анексії, офіційно, у Криму не були.

Навальний він уже фігура міжнародного масштабу. Фігура, як мінімум, європейської політики. Він повинен цій позиції відповідати

«Навальний він уже фігура міжнародного масштабу. Фігура, як мінімум, європейської політики. Він повинен цій позиції відповідати. Відповідати цій позиції – це означає не визнавати Крим російським. Це означає, якщо він відкриває там відділення, то він відкриває відділення за кордоном. Розумієте, так. Ось чому», – каже Георгій Сатаров.

«Я розумію для себе, що вони не хочуть сваритися із Заходом, з одного боку, щоб відкрито не визнавати, не вводити в політичний російський простір півострів. А з іншого боку, бояться російського електорату. Ну, вони намагаються всидіти на двох стільцях», – розповів кримський активіст Олексій Єфремов.

Чий Крим Олексій Навальний прямо не відповідає. Навіть порівнював півострів із бутербродом в ефірі Радіо «Ехо Москви» у розмові з журналістом Олексієм Венедиктовим. Фраза стала мемом.

– Якщо ви станете президентом, ви спробуєте повернути Крим Україні?

– Крим – це що, бутерброд з ковбасою, щоб його туди-сюди повертати?

– Виявилося, що так.

– Ось, я так не вважаю.

Переконаний, що бутерброд доведеться повернути. Причому ненадкушеним і свіжим, в гарному стані

«Переконаний, що бутерброд доведеться повернути. Причому ненадкушеним і свіжим, у гарному стані», – відповів Навальному після протестів 23 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Путін про мітинги Навального

Володимир Путін про протести в Росії заговорив за дві доби.

«Тим більше, не можна виштовхувати вперед неповнолітніх. Адже так терористи вчиняють, коли попереду себе женуть жінок і дітей. Тут, як би, фокус зміщується, але по суті, це те ж саме», – сказав Путін.

За спиною сил самооборони Криму, звичайно, встали наші військовослужбовці

«За спиною сил самооборони Криму, звичайно, встали наші військовослужбовці. Вони діяли дуже коректно, але як я сказав, рішуче і професійно», – ось так Володимир Путін говорив про анексію Криму у 2014 році.

Про застосування тактики «живий щит» російськими військовими під час окупації Криму Крим.Реалії вже робили матеріал.

Якщо користуватися логікою Путіна, то, що ж було у Криму у 2014 році?