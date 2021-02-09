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09 лютого 2021, Київ 13:36
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Як вплине на Донбас ув’язнення Навального?

Як вплине на Донбас ув’язнення Навального?
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Як вплине на Донбас ув’язнення Навального?

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Чи може нестабільність усередині Росії вплинути на дії Путіна в Україні? Що сам Навальний говорив про врегулювання конфлікту на Донбасі?

Масові протести в Росії, десятки тисяч учасників, жорстокі сутички з поліцією і рекордна для Росії кількість затриманих. Усе це наслідки арешту опозиційного політика Олексія Навального. Згідно з рішенням суду, наступні два роки і вісім місяців він проведе в колонії. З різкою критикою цього рішення виступили в Євросоюзі, а США вже готують нові санкції. Якими будуть наслідки для Кремля? Чи може нестабільність усередині Росії вплинути на дії Путіна в Україні? Що сам Навальний говорив про врегулювання конфлікту на Донбасі?

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