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03 лютого 2021, Київ 18:33
Фотогалереї

Затримання учасників акцій протесту в Росії після вироку Навальному (фоторепортаж)

У Росії тисячі росіян вийшли на вулиці, протестуючи проти вироку російському опозиційному політику Олексію Навальному.

Суд у Москві 2 лютого ухвалив рішення відправити в колонію Навального. Умовне покарання, яке він отримав в одній із кримінальних справ у 2014 році, було замінене на три з половиною роки колонії загального режиму. Щоправда, політик має провести у в'язниці 2 роки 8 місяців, бо раніше він десять місяців провів під домашнім арештом. Саму справу і вирок у тій справі Навальний вважає політично вмотивованими.

Російські силовики жорстоко розганяли та затримували учасників протесту 2 лютого та рано вранці 3 лютого. Правозахисний портал «ОВД-Инфо» повідомив, що силовики затримали понад 1400 осіб.

Поліція затримує молодого чоловіка в Санкт-Петербурзі
1 Поліція затримує молодого чоловіка в Санкт-Петербурзі
Протестувальники йдуть колоною у Москві, вимагаючи звільнення Навального,&nbsp;2 лютого
2 Протестувальники йдуть колоною у Москві, вимагаючи звільнення Навального, 2 лютого
Москва. Журналіст дивиться пряму трансляцію судового засідання у справі Навального, а напроти нього &ndash; силовики перед будівлею Симонівського суду
3 Москва. Журналіст дивиться пряму трансляцію судового засідання у справі Навального, а напроти нього – силовики перед будівлею Симонівського суду
Правоохоронці у центрі Санкт-Петербургу
4 Правоохоронці у центрі Санкт-Петербургу
Москва. Навальний показує символ серця своїй дружині Юлії, перебуваючи в камері під час засідання суду 2 лютого
5 Москва. Навальний показує символ серця своїй дружині Юлії, перебуваючи в камері під час засідання суду 2 лютого
Юлія Навальна виходить із московського суду після того, як той засудив її чоловіка до тюремного ув&rsquo;язнення
6 Юлія Навальна виходить із московського суду після того, як той засудив її чоловіка до тюремного ув’язнення
Силовики перед пам&rsquo;ятником радянському маршалу Георгію Жукову на Червоній площі в Москві &nbsp;
7 Силовики перед пам’ятником радянському маршалу Георгію Жукову на Червоній площі в Москві

 
Силовики у центрі Москви
8 Силовики у центрі Москви
Поліція жорстоко затримує чоловіка на Червоній площі в Москві
9 Поліція жорстоко затримує чоловіка на Червоній площі в Москві
Поліцейські у Москві
10 Поліцейські у Москві
Затриманих тримають у поліцейському фургоні в центрі Москви 2 лютого &nbsp;
11 Затриманих тримають у поліцейському фургоні в центрі Москви 2 лютого
 
Поліцейський проводить обшук затриманого в центрі Москви рано вранці 3 лютого
12 Поліцейський проводить обшук затриманого в центрі Москви рано вранці 3 лютого
Силовики затримують прихильника Навального в Москві
13 Силовики затримують прихильника Навального в Москві
Чоловік розгорнув російський прапор за своєю спиною під час маршу в Москві на підтримку Навального
14 Чоловік розгорнув російський прапор за своєю спиною під час маршу в Москві на підтримку Навального
Затриманих саджають в автобуси в Москві
15 Затриманих саджають в автобуси в Москві
Люди втікають від силовиків у Москві&nbsp;рано вранці 3 лютого
16 Люди втікають від силовиків у Москві рано вранці 3 лютого
Затримання жінки у Санкт-Петербурзі, 2 лютого
17 Затримання жінки у Санкт-Петербурзі, 2 лютого
Москва. Затриманих відвозять
18 Москва. Затриманих відвозять

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