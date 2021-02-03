Затримання учасників акцій протесту в Росії після вироку Навальному (фоторепортаж)

У Росії тисячі росіян вийшли на вулиці, протестуючи проти вироку російському опозиційному політику Олексію Навальному.

Суд у Москві 2 лютого ухвалив рішення відправити в колонію Навального. Умовне покарання, яке він отримав в одній із кримінальних справ у 2014 році, було замінене на три з половиною роки колонії загального режиму. Щоправда, політик має провести у в'язниці 2 роки 8 місяців, бо раніше він десять місяців провів під домашнім арештом. Саму справу і вирок у тій справі Навальний вважає політично вмотивованими.

Російські силовики жорстоко розганяли та затримували учасників протесту 2 лютого та рано вранці 3 лютого. Правозахисний портал «ОВД-Инфо» повідомив, що силовики затримали понад 1400 осіб.