Вирок Навальному. Перші міжнародні реакції

2 лютого Симонівський суд Москви скасував умовний термін російському опозиціонеру Олексію Навальному і засудив його до трьох з половиною років колонії загального режиму. Фактично Навальний проведе у колонії 2 роки і 8 місяців, адже суд врахував ті 10 місяців, які політик провів під домашнім арештом.

Соратники Навального вже оголосили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду, однак, як стверджують аналітики, надії на зміну вироку практично немає.

Сторона звинувачення наполягала на тому, що Навальний мав з'являтися до інспекції двічі на місяць, аби підтверджувати виконання свого умовного терміну. Саме на цій підставі, ФСВП (Федеральна служба виконання покарань) і вимагала зміни умовного терміну Навального на реальний.

Сторона захисту наполягала, що Навальний не міг відвідувати інспекцію, адже перебував у Німеччині на лікуванні після отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок» у серпні 2020 року і надав усі необхідні довідки про це.

Радіо Свобода зібрало перші міжнародні реакції на нинішнє рішення суду.

Велика Британія та США вже закликали негайно звільнити Олексія Навального.

Зокрема, міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив: «Сьогоднішнє збочене рішення суду, яке спрямоване проти жертви отруєння, а не тих, хто несе за це відповідальність, демонструє, що Росія не відповідає найбільш базовим зобов'язанням, яких очікують від будь-якого відповідального члена міжнародної спільноти».

«США глибоко занепокоєні діями Росії стосовно Олексія Навального. Ми повторюємо наш заклик до його негайного та безумовного звільнення, а також звільнення всіх незаконно затриманих за здійснення своїх прав», – написав у твітері держсекретар США Ентоні Блінкен.

Президент Франції Емманюель Макрон також засудив рішення московського суду. Він назвав його «неприйнятним». «Політичні розбіжності не є злочином. Ми закликаємо до негайного звільнення [Навального]», – заявив Макрон.

Британський журналіст Джон Сімпсон вважає, що ув'язнення Навального зіграє проти Кремля.

«Ув'язнення Олексія Навального не дасть Володимиру Путіну виграти час, щоб змусити опозицію мовчати, – зазнчає він. – І якщо з Навальним щось станеться, коли він буде за ґратами, це справді буде початком кінця. Як і в 1991 році, Росія рухається повільно, але як тільки вона почне діяти, старий порядок довго не триватиме».

Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт звернув увагу на те, що російські державні медіа повідомили про вирок Навальному ще до того, як його оголосили в суді.

«Найцікавішим було, мабуть, те, що пропагандистське телебачення повідомило про тюремний вирок для Навального до того, як його зачитали в суді. Це про щось свідчить», – написав Більдт у твітері.

В іншому твіті Більдт написав, що Навального імовірно «відправлять у колонії в Сибір». «Це те, що вони роблять. Це Росія сьогодні», – додав шведський дипломат.

Чемпіон світу з шахів та правозахисник Гарі Каспаров теж відреагував на вирок Навальному.

«Я лютую не лише через диктатуру КДБ у виконанні Путіна. Її природа була відома і раніше. Зараз я хочу почути тих, хто за нього заступався, які точно знали, ким він є, і роками легітимізували його, поки він перетворював Росію на поліцейську державу», – написав Каспаров.

Вступився за Навального і відомий російський тенісист, в минулому – перша ракетка світу, Євгеній Кафельніков.

«Я ніколи не міг і в страшному сні уявити, що через 20 років після мого тріумфу на Олімпійських іграх у Сіднеї мені буде так соромно за те, що відбувається в моїй рідній країні у цю мить», – написав у твітері спортсмен.

«Критик Кремля Олексій Навальний стає найвидатнішим політичним в'язнем Росії... Ймовірно, найважливіший російський тюремний вирок з часів [Михайла] Ходорковського», – написав кореспондент The Guardian Ендрю Рот.

Політолог Тарас Кузьо вважає, що Захід «проковтне» рішення суду ув'язнити Навального.

«Ув'язнюючи Олексія Навального, президент Росії Володимир Путін каже західним урядам та міжнародним організаціям «пішли ви!». Якою буде (бодай якась?) реакція Заходу?» – написав Кузьо.

У Кремлі на момент публікації цього матеріалу ще не відреагували на міжнародні заклики звільнити Олексія Навального.