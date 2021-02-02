Суд у Москві 2 лютого ухвалив рішення відправити в колонію загального режиму російського опозиційного політика Олексія Навального терміном на 2 роки і 8 місяців. Це його перший реальний термін. Затримання Олексія Навального і його утримання в СІЗО викликало обурення його прихильників. 23 січня і 31 січня в багатьох містах Росії пройшли не узгоджені з владою акції за його звільнення, в них брали участь десятки, а за деякими оцінками – сотні тисяч людей. Російського опозиціонера в 2014 році засудили за звинуваченням у шахрайстві до трьох із половиною років позбавлення волі умовно, з випробувальним терміном на п’ять років. Декілька місяців він тоді пробув під домашнім арештом, що було враховано у нинішньому судовому рішенні. Саму справу і вирок Навальний вважає політично вмотивованими. У 2017 році Європейський суд із прав людини ухвалив, що так звана справа «Ів Роше» про шахрайство порушила право Навального на справедливий розгляд. Навальному виплатили компенсацію. При цьому Верховний суд Росії визнав вирок законним і відмовився його змінювати. Країни Заходу раніше засудили кримінальне переслідування Навального. (Відео Reuters)