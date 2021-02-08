Навальний і Донбас: якими будуть наслідки ув’язнення російського опозиціонера для України?

Масові протести по всій Росії, десятки тисяч учасників, жорстокі сутички з поліцією і рекордна для Росії кількість затриманих. Усе це наслідки арешту і ув’язнення опозиційного політика Олексія Навального. З різкою критикою цього рішення виступили в Євросоюзі, а США вже готують нові санкції. Якими будуть наслідки для Кремля, чи може нестабільність усередині Росії вплинути на дії Путіна в Україні і що сам Навальний говорив про врегулювання ситуації на Донбасі, де сьомий рік триває війна?

Акції протесту, які прокотилися російськими містами, зустріли різку реакцію з боку силовиків. Проти мітингувальників, які вийшли на підтримку Олексія Навального, поліція активно застосовувала кийки й електрошокери. Тільки на акції 31 січня затримали понад п’ять тисяч людей. Це рекордний показник для Росії.

Зовнішньополітичні відомства багатьох європейських країн, а також США засудили жорстокість силовиків. В українському МЗС закликали змусити Кремль поважати права людини.

Через підкреслення подій в Москві, Санкт-Петербурзі ми можемо проводити місточки і до порушення прав людини в Криму і на Донбасі

«Вони не загрожують поки що режимові Путіна, але ті демонстрації – це те, на що Україні варто звертати увагу, в тому числі через шалене порушення прав людини. Про це Україна може говорити на міжнародних майданчиках, таким чином створюючи імідж Російської Федерації не як захисника, а саме як жорстокого порушника прав людини. Через підкреслення подій в Москві, Санкт-Петербурзі ми можемо проводити місточки і до порушення прав людини в Криму, в першу чергу, і, звичайно, на Донбасі»​, – вважає Ганна Шелест, член правління ради зовнішньої політики «Українська призма».

На розгляд Конгресу США вже внесли законопроєкт про санкції через отруєння Навального. Воно відбулося в серпні 2020-го в Росії, а пізніше в Німеччині, куди опозиціонера вивезли на лікування, було доведено: його отруїли речовиною нервово-паралітичної дії групи «Новачок».

Автори законопроєкту про санкції також виступають проти будівництва газопроводу «Північний потік-2», який, за задумом Кремля, повинен з’єднати Росію і Німеччину в обхід України.



«Якщо відверто і недипломатично, то все, що ускладнює життя Росії, є автоматично добрим для України. Тому що все, що стримує можливості Росії здійснювати агресію, все, що зменшує її ресурси – це все нам вигідно. Тому що це інструменти стримування Росії»​, – заявив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Зараз у США пропонують точкові санкції. Вони спрямовані проти низки російських чиновників, яких вважають причетними до отруєння і ув’язнення Олексія Навального.

Відмовитися від Донбасу, відмовитися від Криму для Путіна буде смерті подібно

«Я думаю, що додаткові санкції через Навального будуть. Але я не думаю, що вони можуть зламати спину режимові. У будь-якому разі, в середньостроковій перспективі. Санкції – це ж не те, що б’є цеглиною по голові, це радше те, що потрапляє в рюкзак, який треба нести, і з кожним роком його нести все важче. Але відмовитися від Донбасу, відмовитися від Криму для Путіна буде смерті подібно. Це буде пряма катастрофа. Це буде означати, що Путін програв»​, – коментує російський політолог Дмитро Орєшкін.



Після вироку російського суду про ув’язнення Навального соратники політика оголосили: акції протесту припиняють. Кажуть: масові арешти зараз не потрібні. Продовжити планують навесні-влітку, перед виборами до російської Держдуми. Тим часом рейтинг схвалення діяльності президента Росії Володимира Путіна серед російської молоді в січні впав до мінімуму за час спостережень – зараз це 51 відсоток.

Тефлоновий рейтинг потік. І претензії, які раніше були адресовані іншим політичним акторам, тепер спрямовані прямо до Путіна

«Якщо раніше громадська думка в Росії намагалася Путіна усунути від усіх негативних факторів і всі біди приписували урядові або губернаторам, або олігархам, або ворожому оточенню – чому завгодно, але тільки не Путіну, – то тепер цей тефлоновий рейтинг, коли громадська думка сама не хотіла бачити нічого неприємного щодо Путіна, – тепер тефлоновий рейтинг потік. І претензії, які раніше були адресовані іншим політичним акторам, тепер спрямовані прямо до Володимира Путіна»​, – додає Орєшкін.

За таких обставин, якщо влітку протести в Росії відчутно посиляться, кажуть українські оглядачі, Донбасові може загрожувати чергова ескалація конфлікту.



«Ми пам’ятаємо, що було в 2014 році, коли рейтинг Путіна невпинно падав, і навіть олімпіада в Сочі не дуже впливала на популярність Путіна серед росіян. Тоді було обране просте рішення: почати маленьку переможну війну – анексувати Крим. Чи може зараз російська влада піти на такий шлях – ну, а чому ні? Чому не можна, скажімо, розпочати операцію «відновлення територіальної цілісності» донецької чи луганської «народних республік»? Це теж може бути крок. Інша річ, що Донбас не має для росіян такої цінності в їхній свідомості, яку мав Крим. Тобто, це не можна повторити»​, – каже політичний оглядач Віталій Портников.

Не сприяє справа Навального і переговорному процесові щодо Донбасу. Самітів у «нормандському форматі» не було вже понад рік. Тепер, після отруєння і ув’язнення російського опозиціонера, розраховувати на зустріч лідерів України, Росії, Франції й Німеччини ще складніше.

Навряд зараз Путін погодиться на нову «нормандську зустріч»

«Я думаю, що навряд зараз Путін погодиться на нову «нормандську зустріч», у тому числі через те, що він чудово розуміє, що це буде доброю нагодою обговорити не тільки Донбас, а для Меркель і Макрона підняти питання щодо Російської Федерації, щодо Навального. Особливо для Меркель ми розуміємо, що Навальний – це вже персональна справа, тому що він якраз перебував у Німеччині»​, – вважає Ганна Шелест.



Тему Донбасу не залишав поза увагою і сам Навальний. У 2017-му він погодився на публічні дебати з одним із ватажків бойовиків Ігорем Гіркіним. У 2020-му слідство висунуло тому офіційні звинувачення у справі про катастрофу малайзійського «боїнга» рейсу MH17, який збили в Донецькій області в липні 2014-го. Тоді загинули 298 осіб. Ось що говорив критик Кремля під час дебатів про врегулювання конфлікту на Донбасі.

Грошей у Росії на цю війну немає

«Війна, яку ви почали, – це дорога річ, яка знищує економіку Росії. Поганий мир кращий за хорошу війну. Ось є «мінські угоди-2». Я бачу в мінських угодах пункти, які вкрай важливі для вас, для нас, для всіх: це особливий статус Донбасу, закріплений в Конституції, мова, вибори і так далі. Жахливо складно буде все це реалізовувати, але вже краще, вибачте мені, реалізовувати, ніж воювати, тому що грошей у Росії на цю війну немає»​, – відповів тоді Навальний.

Опозиційний політик ніколи не заперечував, що на Донбасі є російські війська. А так він відповів на запитання, чи вважає Ігоря Гіркіна воєнним злочинцем.



«Я не люблю кидатися фразами і якимись такими визначеннями. Що стосується воєнних злочинців – це чіткий термін. Якщо він вбивав некомбатантів, якщо він здійснював деякі речі, які прямо перераховані в юридичних документах, то тоді будь-яка людина, в тому числі і Ігор Іванович, буде предметом судового розгляду. Це справа суду, а не Олексія Навального»​, – сказав опозиціонер.



Також, на думку Навального, ватажки угруповань «ЛНР» і «ДНР» повинні потрапити під амністію.

Сам же опозиціонер після рішення російського суду, який замінив йому умовний термін на реальний, повинен провести в колонії загального режиму два роки і вісім місяців.



ДИВІТЬСЯ ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ ДОНБАС.РЕАЛІЇ: