Уряд Литви може оголосити надзвичайну ситуацію через повітряні кулі з Білорусі

Через наплив повітряних куль із контрабандою, які порушують роботу Вільнюського аеропорту, уряд Литви планує оголосити надзвичайну ситуацію з огляду на загрозу цивільній безпеці. Про це, як інформує громадський мовник LRT, 5 грудня повідомив радник прем’єр-міністра Ігнас Альгірдас Добровольскас.

Через небезпеку, що створюють повітряні кулі з Білорусі, робота Вільнюського аеропорту впродовж останніх місяців неодноразово зупинялася. Востаннє повітряний простір над аеропортом був закритий увечері 3 грудня, а особливо інтенсивна атака таких куль сталася минулими вихідними.

У відповідь на ці інциденти уряд наприкінці жовтня вирішив на місяць закрити кордон із Білоруссю. Проте кордон був відкритий раніше планованого терміну, щоб розв’язати ситуацію з перевізниками, які застрягли в Білорусі. Проте режим Лукашенка не дозволяє їм повернутися до Литви, і перевізники розглядають можливість проведення акції протесту.

Литва вже неодноразово обговорювала ситуацію, що склалася, в різних форматах – як на засіданнях Національної комісії безпеки, так і на міжнародному рівні.