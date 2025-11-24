Прем’єрка Литви припускає повторне закриття кордону з Білоруссю через нові метеокулі

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене планує скликати Комісію національної безпеки й буде обговорювати можливе закриття кордону – її заяву передають литовські медіа 24 листопада.

Про це Ругінене повідомила після того, як Вільнюський аеропорт знову мусив двічі зупиняти роботу через загрозу метеокуль з боку Білорусі.

«Контрабандні кулі летіли і, мабуть, летітимуть. Відкривши кордон, ми побачили, що все ж таки мали рацію: це гібридна атака, і з боку Білорусі ми спостерігаємо незаконні дії, коли затримуються наші вантажівки, і з їхнього боку кордон не відкривається», – сказала прем’єр-міністерка, як передає суспільний мовник країни LRT.

Читайте також: Жодна фура з литовськими номерами не виїхала з Білорусі після відкриття кордону – прикордонники Литви

На запитання, чи було рішення відкрити кордон поспішним, голова уряду звернула увагу, що це рішення на засіданні Комісії нацбезпеки ухвалили одноголосно.

Однак, якщо гібридна атака триватиме, за її словами, не виключається можливість закрити кордон на невизначений термін.

«Ми все обговоримо, закриття кордону – не єдиний захід», – наголосила Ругінене.

Прем’єр зазначила, що після відкриття кордону з другого боку спостерігалися позитивні зрушення, але зміна ситуації дає Вільнюсу право розглядати «найсуворіші заходи». Крім того, за її даними, минулої ночі метеокулі з контрабандою потрапили й до повітряного простору Латвії.





Ругінене додала, що триває робота зі Сполученими Штатами, які беруть участь у переговорах з Білоруссю щодо звільнення політв’язнів. Вільнюс обговорює з Європейською комісією дії Мінська щодо литовських вантажівок, також триває робота над новим пакетом санкцій проти Білорусі.

Останніми днями робота Вільнюського аеропорту двічі зупинялася через загрозу контрабандистських повітряних куль з Білорусі. Востаннє це сталося у четвер 20 листопада. Зупинка роботи позначилася на понад 1,1 тисячі пасажирів та 10 рейсах. Це сталося того ж дня, коли Литва відновила роботу пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю, які були закриті наприкінці жовтня через кілька інцидентів з контрабандними аеростатами, що становили небезпеку для цивільної авіації.

У відповідь на закриття кордону Лукашенко в жовтні підписав указ, який заборонив рух територією Білорусі вантажних автомобілів, тракторів і причепів, зареєстрованих у Польщі й Литві, а також легкових автомобілів, зареєстрованих у Польщі. Понад тисячу вантажівок влада Білорусі з цього моменту просто не випускала з країни і відправляла «під охорону» на стоянки поблизу кордону.



