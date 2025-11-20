Аеропорт Вільнюса знову зупиняв роботу через повітряні кулі

Аеропорт столиці Литви знову зупиняв роботу через появу повітряної кулі – про це пресслужба летовища заявила 20 листопада.

Як зазначається на сторінці аеропорту у фейсбуці, обмеження запровадили о 18:38 20 листопада.

«За попередньою інформацією, рішення про обмеження повітряного простору було спричинене польотом аеростату (або аеростатів) у напрямку Вільнюського аеропорту», – йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією на сайті Вільнюського аеропорту, о 18:27 літак, що прибув з Дубая, зміг здійснити посадку. Посадку літаків, що летіли з Риги (Латвія) та Стокгольма (Швеція), було відкладено. О 20:13 (21:13 за мінським часом) приземлився літак з Амстердама (Нідерланди).

20 листопада Литва відновила роботу пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю, які були закриті наприкінці жовтня через кілька інцидентів з контрабандними аеростатами, що становили небезпеку для цивільної авіації.

Литва закрила кордон із Білоруссю з 27 жовтня і спочатку заявила, що планує тримати його закритим щонайменше до початку грудня. Напередодні Вільнюський аеропорт вчетверте за тиждень зупиняв роботу через наявність у повітряному просторі повітряних куль.

Заборона була запроваджена у відповідь на десятки метеозондів із контрабандними цигарками, які летіли з Білорусі: іноді їхня кількість перевищувала кілька десятків за раз. Через метеозони Литва змушена була кілька разів закривати аеропорт Вільнюса (він розташований за 25 кілометрів від кордону з Білоруссю).

У відповідь Лукашенко 31 жовтня підписав указ, який заборонив рух територією Білорусі вантажних автомобілів, тракторів і причепів, зареєстрованих у Польщі й Литві, а також легкових автомобілів, зареєстрованих у Польщі.

Всі ці вантажні автомобілі (їх було понад тисяча) влада Білорусі з цього моменту просто не випускала з країни і відправляла «під охорону» на стоянки поблизу кордону.



