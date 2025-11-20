Лукашенко анонсував переговори з делегацією США у грудні

Білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко заявив, що кінець 2025 року буде «дуже складним і важким» через щільний робочий графік, зокрема плановану зустріч із делегацією США. Як повідомляє видання «Позірк», Лукашенко сказав про це 20 листопада на зустрічі з головою своєї адміністрації Дмитром Крутим.

«Найімовірніше, у нас будуть переговори з нашими американськими партнерами у грудні, принаймні ми на це орієнтуємося. Тому графік роботи має бути точно вивірений, [щоб] я розумів, де я потрібен, де я не потрібен, і що ми там можемо зробити», – сказав Лукашенко.

Він додав, що планує «велику» поїздку «по півдню планети, починаючи з М’янми, Оману, Алжиру тощо».

Лукашенко також планує взяти участь у саміті Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Киргизстані 27 листопада. Крім того, на кінець року в російському Санкт-Петербурзі запланована традиційна зустріч лідерів країн СНД.

9 листопада президент США Дональд Трамп оголосив, що висунув кандидатуру Джона Коула на посаду спеціального посланця в Білорусі. Коул раніше відвідував Білорусь, щоб зустрітися з Лукашенком. Тоді з в’язниць звільнили і вивезли з Білорусі десятки людей, які, за словами правозахисників, перебували в ув’язненні, через політичні мотиви.

14 жовтня на нараді, присвяченій «глобальній міжнародній ситуації і розвитку білорусько-американських відносин», Лукашенко заявив про готовність до «грандіозної угоди» зі Сполученими Штатами.

11 вересня і 4 листопада США у два етапи зняли санкції з авіакомпанії «Белавіа», зокрема з трьох літаків, які можуть бути пов’язані з Лукашенком і компанією «Славкалій», яка раніше активно працювала в Білорусі.