Група конгресменів США звернулася до Марко Рубіо щодо звільнення білоруських політичних в'язнів

Двопартійна група американських конгресменів закликала адміністрацію президента США Дональда Трампа запровадити «чіткі механізми перевірки того, чи тривають звільнення (білоруських політичних в'язнів)», а також розглянути «можливість негайного поновлення санкцій» щодо режиму Олександра Лукашенка «в разі нових арештів із політичних причин».

Сенатор-республіканець Джон Кертіс, сенатор-демократ Пітер Велч та члени Палати представників від Демократичної партії Стів Коен і Джо Вілсон надіслали листа державному секретарю США Марко Рубіо. Велч опублікував текст листа на своєму сайті 17 листопада.

«Переговори з режимом Лукашенка неминуче сприяють його прагненню легітимності в очах міжнародної спільноти», – йдеться в листі. – Оскільки адміністрація продовжує взаємодіяти з цим незаконним режимом, ми закликаємо до обережності, щоб будь-який прогрес у звільненні політичних в’язнів не був підірваний продовженням практики свавільних затримань. Практика режиму звільняти деяких ув’язнених, одночасно затримуючи більше опозиційних діячів, журналістів та правозахисників, не може тривати безконтрольно».

У листі також зазначається, що Білорусь «продовжує сприяти незаконній агресивній війні Росії проти України, зокрема шляхом забезпечення можливості здійснення ударів безпілотників зі своєї території та підтримки гібридної військової тактики, такої як сприяння незаконній міграції до Європейського Союзу».

Автори листа закликали адміністрацію «координувати свої дії з білоруською демократичною лідеркою Світланою Тихановською та білоруським демократичним рухом, зокрема в межах Стратегічного діалогу між Сполученими Штатами та демократичними силами Білорусі».

Члени Конгресу США також опублікували список політичних в'язнів, звільненню яких, на їхню думку, слід приділити пріоритетну увагу в майбутніх переговорах.

9 листопада президент США Дональд Трамп оголосив у своїй соціальній мережі Truth Social про висунення кандидатури 78-річного Джона Коула на посаду спеціального посланця президента США в Білорусі.

У 2025 році Коул брав участь у звільненні (з подальшою депортацією до Литви) двох груп білоруських політичних в’язнів, а також іноземних громадян без цього статусу: 21 червня – 14 людей, 11 вересня – 51 людини.

14 жовтня на нараді щодо «глобальної міжнародної обстановки та розвитку білорусько-американських відносин» Лукашенко заявив про готовність до «великої угоди» зі Сполученими Штатами.

11 вересня та 4 листопада Сполучені Штати у два етапи зняли санкції з авіакомпанії «Белавіа», зокрема з трьох літаків, які можуть бути пов’язані з Лукашенком та компанією «Славкалій», яка раніше активно працювала на території Білорусі.