Лукашенко визнав проблеми з білоруським невійськовим експортом до Росії

Олександр Лукашенко заявив про необхідність шукати нові ринки збуту для білоруської продукції, яка втрачає російський ринок.

«Найбільша проблема в Білорусі сьогодні – це замістити той обсяг, який ми сьогодні не можемо продати з певних об’єктивних причин у Російській Федерації, і ми повинні над цим працювати у довгостроковій перспективі», – сказав Лукашенко на зустрічі з головою Палати представників Ігорем Сергієнком, передає Білоруська служба Радіо Свобода.

Лукашенко згадав про проблеми з експортом до Росії, оцінюючи візит Сергієнка до В’єтнаму, де він просував співпрацю з Білоруським автомобільним заводом і підприємством «Белшина».

5 вересня Національний статистичний комітет Білорусі опублікував результати зовнішньої торгівлі Білорусі. Згідно з ними, експорт Білорусі за січень-липень 2025 року скоротився на 2,5% до 22,619 мільярда доларів, тоді як імпорт збільшився на 2,6% до 26,177 млрд доларів. Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами продовжив зростати в липні й досягнув 3,5 млрд доларів.

У серпні завдяки російській статистиці стало відомо, що продажі автобусів МАЗ до Росії за рік впали на 55%, а ввезення автомобілів – утричі. Минулого року Росія придбала 30,7 тисячі автомобілів, цього року – лише 10,5.

Цього року Білорусь продала Росії вдвічі менше картоплі, ніж минулого року. Водночас Білорусь стала найбільшим покупцем російської свинини, хоча раніше сама постачала цей продукт до РФ.

У серпні російський промисловий холдинг «Цемрос», який об’єднує 18 цементних заводів і понад 30 кар’єрів з видобутку нерудних матеріалів, ініціював запровадження обмежень на імпорт цементу, зокрема з Білорусі. Для білоруського цементу російський ринок став основним після того, як український ринок був закритий для білоруських виробників після російського широкомасштабного вторгнення в Україну.

Після повномасштабної агресії Росії проти України російська економіка почала орієнтуватися на військові цілі. Водночас через міжнародні санкції доходи, які Росія отримувала від продажу нафти і газу, зменшилися. Днями голова російського «Сбербанку» Герман Греф заявив, що російська економіка у другому кварталі 2025 року вступила у стадію «технічної стагнації».

Раніше уряд Росії оголосив про намір підвищити податки для малого й середнього бізнесу, щоб зменшити дефіцит бюджету. Експерти стверджують, що якщо це станеться, криза в цивільному секторі російської економіки може набути лавиноподібного характеру.