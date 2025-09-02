У Лукашенка знайшли винних у дефіциті картоплі в Білорусі

У Білорусі Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі розпочне штрафувати фермерські господарства, які не виконали контракти з торговельними мережами, пише 2 вересня білоруська служба Радіо Свобода.

За цим повідомленням, влада з'ясувала, що частина білоруських фермерів, які підписали контракти на постачання з торговельними мережами, не виконали їх, а продали картоплю за кордон.

Білорусь зіткнулася з ситуацією, коли ціни на картоплю на зовнішніх ринках були в два з половиною-три рази вищими, ніж на внутрішньому ринку, нагадав міністр торгівлі Артур Карпович.

«При цьому ніхто не знімав з них обов’язку відвантажувати продукцію за контрактами, укладеними з торговельними організаціями... Водночас виробники почали хитрощі зі схемами, ставлячи економічний інтерес на перше місце в продажах. Через це навесні на внутрішньому ринку виник дефіцит», – інформує урядова газета «Республіка».

Навесні 2025 року з білоруських магазинів зникла картопля та інші овочі місцевого виробництва, а якщо вони й були, то дрібні та низької якості.

17 квітня набрала чинності урядова постанова, яка вносить корективи до системи регулювання цін. Згідно з документом, гранична максимальна ціна продажу картоплі зросла з 76 копійок до 1 рубля (1 рубль – це 12,23 гривні – ред.).

Для підтримки білоруських виробників були підвищені максимальні ціни на картоплю, капусту та цибулю, що діяли до 15 травня 2025 року.

Міністерство сільського господарства та продовольства та облвиконкоми заявили, що мають достатньо картоплі для внутрішнього ринку.