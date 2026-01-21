Українські моряки на російському підсанкційному танкері: заручники чи співучасники

Коли 7 січня берегова охорона США піднялися на борт підсанкційного танкера «Марінера», що просто в морі, уникаючи переслідування, змінив прапор на російський, стало відомо, що у більшості членів екіпажу судна тіньового флоту РФ – українські паспорти.

Для подальшого процесуального провадження, танкер прямує нині до США разом із командою – повідомляється, що на борту 28 моряків. Із них двоє росіян, троє індійців, шестеро грузинів включно з капітаном, а решта – сімнадцятеро – громадяни України.

Речниця Білого Дому Керолайн Левітт запевняла: ухвала американського суду, що дозволяє арешт судна, поширюється і на його екіпаж. Генпрокурорка США Пем Бонді після цього заявила, що члени екіпажу танкера перебувають під слідством, винним особам пред'являть кримінальні звинувачення.

Радіо Свобода розповідає:

що відомо про українців на борту «Марінери»?

чи очікує на них суд по прибуттю до США?

і чому взагалі на підсанкційних суднах РФ працюють громадяни України?

Звідки моряки

На прибуття моряків до США очікують американські правоохоронці й, зокрема, українські консули.

Дипломати нині намагаються з’ясувати в американської сторони, що саме можуть пред’явити українцям у складі екіпажу підсанкційного танкера. І чи будуть вони свідками, чи підозрюваними, чи ж обвинувачуваними.

Судно наразі все ще в морі

«Судно наразі все ще в морі… Посольство направило офіційну ноту американській стороні з проханням поінформувати про правовий і процесуальний статус згаданих українських моряків», – повідомило Радіо Свобода Посольство України у США, не розкриваючи деталей щодо походження українських працівників підсанкційного судна.

Більше подробиць про те, звідки можуть бути моряки, розповів «24 каналу» речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

«Це громадяни України – вихідці з Криму. Бачите, коли сталася така ситуація, то вони згадали, що українці», – заявив Братчук. Радіо Свобода зв’язалося з військовим задля уточнення джерела цієї інформації, відповідь буде опублікована, щойно надійде.

Український капітан дальнього плавання із багаторічним стажем, що спілкувався з Радіо Свобода на умовах анонімності, щоб змогти відверто говорити на чутливу для нього тему, припустив: ці моряки або давно емігрували з України, або справді є вихідцями з її окупованих територій.

«Робота на танкері – дуже специфічна. Моряк повинен мати певну кваліфікацію й досвід. В Криму більше таких досвідчених людей, аніж в Маріуполі. Тому ймовірніше, що це кримці», – вважає співрозмовник Радіо Свобода.

Вдома, каже, вони, ймовірно, користуються російським громадянством. За кордоном же, під час рейсів, ймовірно показують українські паспорти, «щоб їм було легше перетинати кордон», припустив капітан.

Співбесіднику Радіо Свобода невідомі випадки, щоб на російських чи інших тіньових танкерах працювали українці з підконтрольних Україні територій. Скажімо, Одеси чи Миколаєва.

«По-перше, виїхати звідси (з України за кордон – ред.) дуже важко. Повірте – дуже-дуже важко моряку виїхати. Зараз і на легальних суднах працюють здебільшого ті, хто виїхав іще до повномасштабного вторгнення», – розповів у минулому моряк, нині зайнятий у морському бізнесі.

«Для нас усіх – для мене, моїх співробітників – це стало шоком, що така ситуація склалася, бо це не є загальною практикою. Інформація з наших джерел і ресурсів свідчить, що ніколи такого не було, щоб українські моряки, які входять до нашої морської спільноти, зловживали міжнародним правом і наймалися на судна під російським прапором», – каже Радіо Свобода голова Профспілки працівників морського транспорту України Олег Григорюк.

Народний депутат «Слуги народу», а в минулому консул Богдан Яременко, що за свою дипломатичну практику регулярно мав справу з проблемами українських моряків за кордоном, звертає увагу Радіо Свобода на той факт, що судно «Белла 1» перейменували в «Марінеру», якій оформили російську реєстрацію, у відкритому морі. Фактично – просто в дорозі через сподівання, що прапор РФ врятує його від переслідувань Береговою охороною США.

«Формально вони (українські моряки на борту «Марінери» – ред.) працювали на судні під прапорами нейтральних держав. Російський прапор з’явився на ньому під час переходу між портами. Навіть якщо припустити, що у когось з українців це викликало внутрішній спротив, вони все одно не могли ніяк зреагувати. Але може бути і таке, що вони регулярно заходили в російські порти, все знали і розуміли», – сказав Яременко.

Богдан Яременко працював в дипустановах Нью-Йорка (США), Единбунга (Шотландія), Стамбула (Туреччина) і регулярно стикався з проблемами українських моряків за кордоном. Від затримок зарплатні – до арешту суден і навіть захоплень їх піратами.

Чому підсанкційні танкери?

Опитані Радіо Свобода фахівці кажуть, що працевлаштування українських моряків на тіньовому флоті РФ навряд чи є масовим.

«Якщо дивитися на події останніх часів – перехоплення США шести танкерів, пов’язаних із Венесуелою, атаки на підсанкційні плавзасоби РФ у Чорному морі – то тільки на одному із суден були українські моряки. Це дає надію, що практика працевлаштування українських моряків на судна під санкціями не є станом на сьогодні доволі поширеною», – каже Радіо Свобода голова правління одеського Фонду допомоги морякам «Ассоль» Андрій Шевченко.

Україна, в минулому володіючи величезним комерційним флотом, нині залишається просто кузнею морських кадрів для всього світу. Її заклади готують спеціалістів будь-яких напрямів, яких високо цінують у світі.

Однак знайти пристойну роботу в респектабельній компанії – з офіційним працевлаштуванням і зарплатнею – вдається не всім.

Шевченко пояснює, що українські моряки іноді погоджуються на сумнівні вакансії через «зниження вимог до роботодавця в умовах неможливості знайти роботу за фахом на протязі значного періоду часу».

Працевлаштування цих фахівців – складний процес, в якому роль Української держави зводиться лише до навчання і сертифікації. А далі – кому як пощастить

Працюючи на тіньовому кораблі, моряки, за словами фахівців, наражають себе на низку ризиків: від безпекових, оскільки ці судна часто не в належному стані, – до фінансових. Їм можуть не виплатити зарплатню.

До того ж тіньовий флот, як правило, не має міжнародної страховки вантажів і відповідальності судновласника перед моряками.

«Серед українських моряків є капітани, інженери, електрики, мотористи, чудові судові коки і так далі. Працевлаштування цих фахівців – складний процес, в якому роль Української держави зводиться лише до навчання і сертифікації. А далі – кому як пощастить», – додає колишній консул Богдан Яременко.

Роль консула, який не є частиною правового процесу, насамперед – «пересвідчитися, що права і законні інтереси затриманих громадян дотримуються повною мірою, вони можуть скористатися правовою допомогою, їх не дискримінують, обставини утримання відповідають стандартам гуманності тощо».

Що загрожує українцям із «Марінери»

Радіо Свобода звернулося до Міністерства внутрішньої безпеки США з уточненням, що очікує на членів екіпажу, коли вони пришвартуються до американських берегів, і чи загрожує їм суд. Також – з уточненням щодо функцій моряків на судні. Відповідь редакція опублікує, щойно її отримає.

Експерти, знайомі з морською справою, кажуть, що екіпаж міг і не знати, що працює на тіньовому флоті й причетний до перевезення підсанкційної нафти.

«Не завжди моряк розуміє, де розташоване судно, хто реальний судновласник, який характер вантажів, з яким він буде працювати. Тому бувають такі кейси доволі часто, коли моряки потрапляють в ситуацію, що їм казали, що вони будуть возити умовно, олію в контейнерах, а в там опиняється якийсь підсанкційний вантаж», – розповідає Радіо Свобода голова Профспілки працівників морського транспорту України Олег Григорюк.

Вичерпну інформацію щодо вантажу, кажуть досвідчені моряки, як правило, мають лише його відправник і капітан судна.

«Як було в цьому випадку (з танкером «Марінера» – ред.) – невідомо. Але те, що більшість екіпажу не знало, що саме вони перевозять зараз і чим судно займалось рік або два тому, – цілком можливо», – каже Радіо Свобода голова правління одеського Фонду допомоги морякам «Ассоль» Андрій Шевченко.

Вже на судні інформації більше. Вже самостійно обираєш, працювати чи ні

Моряк із Херсона Олексій Сівак, якому довелося пройти навіть через полон піратів, каже, що більше інформації про роботу, яку доведеться виконувати, зрозуміло вже безпосередньо на борту.

«Я коли не був досвідченим у перших рейсах, не дивився, на яке судно їду. Їхав на роботу, й одного разу потрапив на старе корито і працювати 7 місяців довелося, в Аденському заливі, піратська зона. Тож у всіх обставини різні, але вже на судні інформації більше. Вже самостійно обираєш, працювати чи ні. Я в деяких випадках розвертався і їхав додому», – розповів Радіо Свобода Сівак.

Причетність до незаконних дій танкера кожного члена екіпажу зокрема встановлюватимуть американські слідчі. Від їхнього висновку, а в подальшому, можливо, й вироку суду, – і залежатиме доля українських моряків на підсанкційній «Марінері».

«Слідчі органи мають встановити причетність і роль кожного члена екіпажу до злочину, який інкримінується. Важливо розуміти: знали чи не знали члени екіпажу, що з вантажем чи судном відбуваються якісь протиправні дії і як вони на це реагували?», – наголошує Богдан Яременко.

Члени екіпажу з російським громадянством, яких у складі екіпажу захопленого танкера було двоє, – теж залишаються затриманими. Попри заяви російської сторони про буцімто схвалене рішення на «найвищому рівні» звільнити їх.

«Очікуємо, що наші американські колеги виконають свою обіцянку, яку нам було передано», – заявив 20 січня на пресконференції очільник МЗС Росії Сергій Лавров.