«Ми не об’єднані, і Путін це бачить»: прем’єр Бельгії про позицію США на «Коаліції охочих»

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер не вважає за належне, що Сполучені Штати залишаються союзником Європи – про це він заявив на зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає кореспондент Радіо Свобода 20 січня.

«Я хотів би підтвердити, що вони (США – ред.) є союзником, але тоді вони мають поводитися як союзник. Якщо говорити про російську загрозу, то вона не є такою великою, якщо Захід об’єднаний. Але ми не об’єднані, і Путін це бачить. Російська економіка дуже слабка, їхня військова загроза не є реальною – за умови, що ми єдині. Але саме цього немає: ми розділені. І Путін бачить нашу роз’єднаність», – заявив де Вевер.

Голова бельгійського уряду розповів про останню зустріч «Коаліції охочих» у Парижі:

«Американська делегація розпочала свою вступну заяву зі слів: «Ми тут не для того, щоб ставати на чийсь бік у цьому конфлікті». Для мене це було шоком, адже я виріс у 1980-х, коли Захід відстоював суверенітет народів, демократію, свободу. Ідея, що в конфлікті між тираном і демократією Сполучені Штати кажуть: «Ми не будемо ставати на чийсь бік» – на зустрічі проукраїнської коаліції демократичних союзників, які зібралися, бо один із нас перебуває під загрозою російської агресії і ми маємо його підтримати – це приголомшує».





На переконання де Вевера, Володимир Путін бачить цей брак єдності, зокрема, «що одна країна НАТО погрожує іншій країні НАТО військовим вторгненням», і це не зупинить його від продовження війни проти України. Він також згадав про Китай, який може, на його думку, обрати «імперіалістичний порядок денний».

«А якщо атлантизм справді помре – я сподіваюся, що ні, – то разом із ним помре й глобалізація. Це абсолютно очевидно. І в такому світі ми не зможемо ані вижити, ані процвітати. Це європейський урок, який ми маємо засвоїти: ми повинні прокинутися, переозброїтися, інтегрувати наш ринок і «озброїти» наш ринок, а також шукати нові союзи. Я не думаю, що ми маємо анулювати той союз, який маємо, але ми повинні будувати нові», – сказав він.

Прем’єр Бельгії назвав корисною угоду з Меркосуром (Аргентиною, Бразилією, Парагваєм та Уругваєм), а також закликав продовжувати співпрацю з Китаєм. Але для цього, додав він, потрібна єдиність Європи.

Де Вевер вказав на динаміку світової економіки: у 2007 році економіка Європи була в 10 разів більшою за китайську, тепер вони рівні, також європейці «були рівними зі Сполученими Штатами, а тепер вони випереджають нас на 50 відсотків». Він висловив думку, що Європа стала залежною від технологій, якими не володіє, і потребує власних технологічних платформ.

За спостереженнями голови бельгійського уряду, Європа звикла до «дуже приємних» президентів США і не помітила структурного зсуву в Штатах:

«Ми можемо скаржитися на Трампа, на те, як він усе робить, як говорить, на приниження – він робить це дуже демонстративно. Але це не звільняє нас від обов’язку зробити власну домашню роботу. І, можливо, за п’ять років ми скажемо: «Дякуємо, пане Трамп, що розбудили нас». Саме вчасно, щоб збудувати сильну, значно сильнішу і єдину Європу. Тут можливі два шляхи: або ми об’єднаємося, або глобалізація помре, і ми станемо її жертвами».

Напередодні президент США Дональд Трамп розкритикував європейських лідерів, які протистоять його зусиллям щодо здобуття Гренландії, заявивши, що Європа має зосередитися на війні Росії проти України.

6 січня в Парижі відбулися переговори «Коаліції охочих» щодо плану завершення російської-української війни і гарантій для України. До зустрічі долучились спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

За підсумками зустрічі була оприлюднена Паризька декларація про «надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні», яка, зокрема, передбачає розміщення багатонаціональних сил в Україні після припинення воєнних дій «із запропонованою підтримкою США».



