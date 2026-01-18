«Слід й надалі завдавати РФ відчутних втрат»: Сирський розповів подробиці засідання «коаліції охочих»

У неділю, 18 січня, відбулось засідання «коаліції охочих» на рівні головнокомандуючих збройними силами країн-членів, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, зустріч відбулась у форматі відеоконференції.

«Разом із начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим обговорили з партнерами формати участі їхніх країн у реалізації міжнародних безпекових гарантій для України», – зазначив головнокомандувач.

За словами Сирського, на засіданні він звернув увагу, що «РФ й надалі не демонструє готовності до припинення війни, продовжуючи терор проти мирного населення України».

«У зв’язку з цим підкреслив важливість подальшого посилення санкційного тиску на державу-агресора, аби вартість продовження війни стала непідйомною для економіки РФ. Водночас критично важливо й надалі спільно зміцнювати спроможності оборонно-промислових комплексів та збройних сил країн вільної Європи. Окрему увагу приділили питанню продовження військової допомоги Україні – як ключовій передумові збереження боєздатності Сил оборони та їхньої спроможності й надалі завдавати противнику відчутних втрат на полі бою», – наголосив він.

Раніше, 6 січня, в Парижі завершилися переговори «Коаліції охочих» щодо плану завершення російської-української війни і гарантій для України. У зустрічі взяли участь керівники ЄС і НАТО, лідери 27 країн, представники Туреччини, Японії, Австралії, Нової Зеландії, а також спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

«Важливо, що є ґрунтовні документи сьогодні коаліції, це не тільки слова, а конкретика», – заявив після зустрічі президент Володимир Зеленський.

За підсумками зустрічі була оприлюднена Паризька декларація про «надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні», яка, зокрема, передбачає розміщення багатонаціональних сил в Україні після припинення воєнних дій «із запропонованою підтримкою США».

Як повідомили в Офісі президента, у Парижі 7 січня делегації України, США і країн Європи продовжать роботу над гарантіями безпеки й базовою рамкою для закінчення війни.