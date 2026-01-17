Росія почала перекидати на Гуляйпільський напрямок підрозділи десантників – Волошин

Сили РФ почали перекидати на Гуляйпільський напрямок підрозділи десантників, розповів в ефірі телемарафону спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За його даними, зафіксовано перекидання десантних підрозділів російської армії на Гуляйпільський та Оріхівський напрямки, що свідчить про «великий рівень втрат РФ на цих напрямках».

Волошин уточнив, що загалом на Гуляйпільському, Оріхівському та Олександрівському напрямках за добу сталося приблизно 50 бойових зіткнень, з них на першому – 31 бій. Речник наголосив, що Гуляйпільський напрямок залишається «одним з найскладніших».

«Теж противник намагався пройти в глибину нашої оборони. Щодо Оріхівського напрямку, то тут ворог атакував наші позиції і в Гуляйполі, і в Дорожнянці, і в Солодкому, і в решті населених пунктів, яких є декілька коло Гуляйполя. Крім того, ворог активно застосовує і авіацію, завдаючи ударів КАБами», – додав Волошин.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.



