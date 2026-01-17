Зеленський назвав три області з найскладнішою ситуацією в енергетиці

Президент України Володимир Зеленський назвав найскладнішою ситуацію в енергетиці на Київщині, Харківщині та Запоріжжі – разом із обласними центрами цих регіонів. Про це глава держави повідомив 17 січня за підсумками «енергетичного селектора».

«Після нічного удару по Київщині додаткові виклики є для Гостомеля, Бучі, Ірпеня – усі необхідні служби залучені. Протягом дня також має бути виправлена ситуація в Одесі. Були доповіді також щодо Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини, Дніпровщини», – написав Зеленський у фейсбуці.

Як і раніше, президент окрему увагу приділив Києву і ситуації «щодо тих будинків, які досі без опалення».

«На жаль, є відмінності у звітах із міського та урядового рівнів навіть щодо кількості таких будинків. Міністерство енергетики, всі центральні органи влади повинні максимально підключитися, щоб допомогти людям», – написав український лідер.

Він закликав «максимально прискоритися зі збільшенням обсягів імпорту електрики та залученням додаткового обладнання від партнерів». «Всі рішення для цього вже є, і нарощування імпорту має відбуватися невідкладно», – додав Зеленський.

16 січня президент заявляв, що потреба у споживанні електроенергії в Україні цими днями сягає 18 ГВт, внутрішні можливості дозволяють забезпечити лише 11 ГВт. «На вчора було так, а в кожному разі щось відновлюється. Конкретно, де відновлюється, говорити не буду, тому що як тільки хтось щось каже про це, або десь щось вилазить в соцмережах, телеграмах, тоді б’ють знову і знову», – сказав він під час пресконференції в Києві з чеським колегою Петром Павелом.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. У лютому минулого року у Міненерго заявляли, що за три роки Росія окупувала 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі атомною електростанцією – Запорізькою АЕС.

З лютого 2022 року Росія знищила понад половину виробництва електроенергії, генерація Україна впала з 55 до нижче 20 ГВт – такі дані оприлюднювала газета Financial Times у червні 2024 року.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України, з початком осені ці атаки посилилися.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – Києві та на Київщині. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки.