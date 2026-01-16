Міненерго просить до кінця тижня обмежити користування потужними електроприладами

Ситуація в енергосистемі України «залишається складною», заявив на брифінгу 16 січня заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Зокрема, вночі російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах, повідомив він:

«Внаслідок атак на ранок знеструмлені споживачі у Запорізькій та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження».

За твердженням Міненерго, в Києва та Київській області аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово, попри складні погодні умови. Також зберігаються мережеві обмеження на Одещині, там тривають аварійно-відновлювальні роботи після попередніх ударів.

У кількох областях діють аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах «дуже високого рівня споживання в морози», повідомив Некрасов.

Він нагадав, що в в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Його запровадили для забезпечення злагодженості роботи служб у Києві, регіонах і громадах і для оперативного відновлення пошкодженої інфраструктури. За словами посадовця, відповідні штаби вже розпочали роботу.

«Попри намагання ворога занурити нас у темряву, енергетики продовжують працювати та роблять усе можливе, щоб заживити якомога більшу частину споживачів. Розуміємо, що в умовах вимушених знеструмлень під час сильних морозів складно всім. Тим не менш, дуже просимо максимально зменшити навантаження на енергетичну систему. Будь ласка, обмежте до кінця тижня користування своїми потужними електроприладами», – закликав заступник міністра.





За даними «Укренерго», споживання електроенергії залишається високим, хоча на ранок 16 січня його рівень був на 1,2% нижчим, ніж напередодні. Зміни пояснюють вимушеним застосуванням більш жорстких заходів обмеження у більшості регіонів України.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

За даними Служби безпеки, найбільше обстрілів зафіксували по об’єктах теплової та електричної генерації у Києві й Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській і Чернігівській областях. Росія атакувала критичну інфраструктуру балістичними і крилатими ракетами «Іскандер», «Калібр», «Х-101», «Х-69» і дронами типу «Герань».

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.



