Будуємо другий рівень захисту на 120 об’єктах, але ситуація в енергетиці може погіршитися – голова Агентства відновлення



В Україні з жовтня триває будівництво другого рівня захисту на 120 об’єктах енергетичної інфраструктури. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

За його словами, роботи перебувають на різних етапах готовності й виконуються в складних умовах, зокрема під час обстрілів.

«Агентство будує додатковий другий рівень на 120 об’єктах. На сьогодні середній рівень виконання по цих роботах – приблизно від 30 до 80 відсотків. Ми повинні розуміти, що це об’єкти як трьохповерхові будинки приблизно, з бетоном, потужними фундаментами і багато чим іншим. Роботи йдуть у 2–3 зміни. Сьогодні вночі був приліт по такому об’єкту – вже частково побудованому: просто зайшов «Шахед» прямо в об’єкт», – зазначив Сухомлин.

Водночас він визнав, що попри посилення захисту, ситуація в енергетиці може погіршитися.

«Може бути гірше, ніж зараз. Це абсолютна правда. Ми розуміємо, що коли ми будуємо захист, який розрахований, наприклад, на «Шахеди», якщо туди прилетить два «Іскандери», то жоден захист не витримає удару. Я не знаю ступінь цинізму та рішень російських військових», – сказав він.

Проте, за його словами, жоден трансформатор, на якому було збудовано захисні споруди, не був повністю знищений під час ракетних та дронових атак.

«До цього агентство працювало по 22 підстанціях – це більше 40 трансформаторів: 750-ті та 1330-ті підстанції. Більшість робіт завершили минулого року – там 90% об’єктів висотою 7–8 поверхів. По деяких об’єктах було по 12–15 прильотів удень, були прямі влучання ракет. І жоден трансформатор, на якому агентство будувало захист, не був знищений», – наголосив Сухомлин.

На уточнення, чому захист на багатьох об’єктах будують лише зараз, він пояснив:

«Це не означає, що інші балансоутримувачі не захищають свої об’єкти. Підприємства нафтогазового комплексу, «Укренерго», гідроенерго та УЗЕ також виконують свою роботу. Агентству доручили захищати трансформатори потужністю 110 і 150 кВ у прифронтових регіонах – там, де роботи складні й інколи важко знайти підрядника. Обласні адміністрації та органи місцевого самоврядування визначили пріоритетні підстанції, пріоритети підтвердило Міненерго, і тільки після цього агентство отримало наказ будувати захист.

Скільки таких трансформаторів у країні? Це тисячі і тисячі об’єктів, які неможливо захистити ні за три місяці, ні за два роки. Для цього потрібні великі фінансові ресурси та люди. Сьогодні по багатьох об’єктах ми міняємо підрядника по п’ять разів, бо працювати в умовах постійних обстрілів складно. Умови непрості, тож, звісно, можна сказати, що роботу потрібно було робити раніше. Але на сьогодні треба закатати рукави і виконувати її», – підсумував Сухомлин.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

За даними Служби безпеки, найбільше обстрілів зафіксували по об’єктах теплової та електричної генерації у Києві й Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській і Чернігівській областях. Росія атакувала критичну інфраструктуру балістичними і крилатими ракетами «Іскандер», «Калібр», «Х-101», «Х-69» і дронами типу «Герань».

СБУ нагадує, що удари в період різкого похолодання призвели до масштабних відключень електроенергії і тепла, а також до порушення водопостачання в оселях мільйонів людей.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.