СБУ: удари Росії по українській енергетиці мають ознаки злочинів проти людяності

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності – про це її речник Андрій Дехтяренко повідомив 15 січня.

За його словами, СБУ зібрала доказову базу, що підтверджує, що російські удари по енергетиці є «послідовною політикою Кремля, спрямованою на знищення українського народу», та мають ознаки злочинів проти людяності.

«Від початку цьогорічного опалювального сезону СБУ задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти та системи теплопостачання нашої держави. Зокрема, з початку жовтня 2025 року і дотепер окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей нашої держави. Також рашисти завдали 49 точкових повітряних ударів по теплових електростанціях і 151 – по електропідстанціях у різних регіонах України», – повідомив представник СБУ.





Дехтяренко зазначає, що кожна із цих атак мала комбінований характер і здійснювалася із використанням десятків російських дронів та ракет. Найбільше обстрілів зафіксували по об’єктах теплової та електричної генерації у Києві та Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській і Чернігівській областях. Росія атакувала критичну інфраструктуру балістичними та крилатими ракетами «Іскандер», «Калібр», «Х-101», «Х-69» і дронами типу «Герань».

СБУ нагадує, що удари в період різкого похолодання призвели до масштабних відключень електроенергії і тепла, а також до порушення водопостачання в оселях мільйонів людей.

Відомство кваліфікує знищення Росією енергосистеми України за статтею про злочини проти людяності, оскільки розцінює атаки як «послідовне створення життєвих умов, спрямованих на знищення частини населення».

«Однією з особливостей цієї статті є те, що вона визначає цю категорію обстрілів як злочини міжнародного характеру, за які передбачена жорстка відповідальність як в українських, так і в закордонних судах», – додав речник.

Він додав, що слідчі СБУ працюють на місці кожного російського удару і збирають масштабну доказову базу, щоб кожен російський військовий, причетний до цих злочинів, поніс покарання.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.



