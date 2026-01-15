ДСНС повідомила про наслідки ударів дронів у Києві та на Харківщині

У Києві в Солом’янському районі уламки російського дрона впали на 15-типоверховий житловий будинок, а на Харківщині через удар по приватному будинку сталася пожежа. В обох випадках минулося без загиблих чи поранених, інформують у Державній службі з надзвичайних ситуацій уранці 15 січня.

«Влучання сталося на рівні технічного поверху. Зафіксовано руйнування стіни на площі близько 4 квадратних метрів без подальшого горіння. Рятувальники проводили роботи з відкривання дверей однієї з квартир на 15-му поверсі та обстеження технічних поверхів», – указали рятувальники.

На Харківщині через російський удар сталася пожежа.

«Опівночі 15 січня ворожий ударний безпілотник завдав удару по приватному домоволодінні у селі Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок вибуху зайнявся житловий будинок на площі понад 100 квадратних метрів. До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучались рятувальники та техніка ДСНС, зокрема медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.