У Запорізькому районі дві людини поранені через удар РФ – влада

У Запорізькому районі внаслідок російського удару 14 січня поранені дві людини, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Росіяни ударили керованими авіабомбами по Таврійському. Зруйнований приватний будинок і магазин. На місці одного з влучань виникла пожежа. Вибуховою хвилею і уламками пошкоджені будинки і споруди поруч. Травмовані 84-річна жінка і 65-річний чоловік», – написав Федоров у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.