ООН: в Україні минулого року через війну РФ загинуло найбільше цивільних від 2022-го

У 2025 році в Україні зафіксували найбільшу від 2022-го кількість жертв серед цивільних осіб, спричинених війною Росії, повідомила 12 січня Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

Місія в щомісячній доповіді підтвердила, що пов’язане з війною насильство в Україні в 2025 році призвело до загибелі 2 514 цивільних людей і поранення 12 142.

У місії зазначили, що загальна кількість загиблих і поранених цивільних у 2025 році була на 31% вищою, ніж у 2024 році, і на 70% вищою, ніж у 2023-му.

«Наш моніторинг показує, що це зростання було зумовлене не лише інтенсифікацією бойових дій уздовж лінії фронту, а й більшим застосуванням далекобійної зброї, через що цивільні особи по всій країні стикаються з підвищеним ризиком», – заявила голова ММПЛУ Даніель Белль.

У місії ООН зауважили, що 63% усіх втрат у 2025 році сталися у прифронтових районах.

«Особливо постраждали люди старшого віку, які становлять значну частку тих, хто залишився в прифронтових селах. ММПЛУ задокументувала, що особи віком 60 років і старше становили понад 45% (742 загиблих) цивільних, які загинули у прифронтових районах у 2025 році, хоча вони складають лише 25% загального населення України», – йдеться в повідомленні.

В ООН наголосили, що застосування безпілотників малої дальності поблизу лінії фронту стало причиною значної кількості жертв серед цивільних осіб: загинули 577 людей і 3 288 були поранені, що на 120% більше порівняно з 2024 роком.

«Більше застосування безпілотників малої дальності зробило багато районів поблизу лінії фронту фактично непридатними для життя», – зазначила Белль.

Крім того, як заявили в місії, масове збільшення застосування далекобійної зброї російськими військами, що розпочалося у червні 2025 року, також призвело до збільшення шкоди цивільному населенню у містах по всій Україні.

«Регулярні нічні атаки, які тривали годинами та здійснювалися із застосуванням сотень засобів ураження, призводили до загибелі та поранення цивільних осіб, руйнування цивільної власності й інфраструктури та створювали атмосферу тривоги по всій країні. Далекобійна зброя (ракети та баражувальні боєприпаси) спричинила 35% жертв серед цивільних осіб в Україні у 2025 році (682 загиблих; 4 443 поранених), що на 65% більше за кількістю загиблих і поранених порівняно з 2024 роком (531 загиблий; 2 569 поранених)», – сказано у звіті.

У місії ООН також звернули увагу на те, що у жовтні 2025 року російські збройні сили відновили масштабні скоординовані удари по енергетичних об’єктах по всій Україні, що спричинило аварійні відключення електроенергії і запровадження графіків відключень.

«Різке зростання кількості ударів із застосуванням далекобійної зброї та ураження національної енергетичної інфраструктури України означають, що наслідки війни тепер відчутні для цивільних осіб далеко за межами прифронтових районів. За температури до мінус 15 градусів за Цельсієм перебої з електропостачанням, водою й опаленням наражають цивільних осіб по всій країні на підвищений ризик», – заявила голова ММПЛУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.