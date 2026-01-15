«Символічне місце» – Садовий про влучання дрона в дитмайданчик біля пам’ятника Бандері у Львові

Російський дрон зранку 15 січня влучив у дитячний майданчик на вулиці Степана Бандери у Львові, повідомили представники місцевої влади, які додають, що минулося без жертв і постраждалих.

«Ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля пам’ятника Бандері. Символічне місце – те, чого агресор боїться найбільше. Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд. Вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поруч – зокрема в корпусі політехніки та житлових будинках», – написав міський голова Львова Андрій Садовий у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.